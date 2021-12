Jongen van twaalf overleden bij ontploffing door ‘klaphamer’ in Haaksbergen

Een 12-jarige jongen is vrijdag overleden bij een ontploffing door een zogeheten klaphamer in het Twentse Haaksbergen. Een andere 11-jarige jongen is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een meerderjarige man uit Haaksbergen is aangehouden op verdenking van dood door schuld, meldt de politie in een persbericht. Hij zou de klaphamer hebben bediend. De twee kinderen hadden volgens de politie niets te maken met de oorzaak van het incident. Zij waren omstanders.

Een klaphamer is een apparaat waarbij een hamer op explosief poeder wordt gelanceerd, zoals magnesiumpoeder. Met de ontploffing kun je een harde knal veroorzaken. Wat precies tot de dood van het jongetje heeft geleid is nog onbekend. Dat wordt momenteel onderzocht door rechercheurs.

Klaphamers worden vanwege het geluid „bijvoorbeeld met Oud en Nieuw” gebruikt, legt een politiewoordvoerster uit aan NRC. Buurtbewoners hoorden vrijdag iets voor het middaguur een harde dreun. Het voorwerp is niet illegaal en valt niet onder de vuurwerkwetgeving.

De politie bevestigt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen op de plek van het incident. „Dat hebben we gevraagd omdat we iets onderzocht willen hebben dat mogelijk explosief is”, aldus de zegsvrouw. Of dat materiaal te maken heeft met het incident, wil de politie niet zeggen. Vanwege protocol zijn daarbij ook de brandweer en ambulancepersoneel opgeroepen.

