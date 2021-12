Handhaving coronaregels en vuurwerkverbod niet de hoogste prioriteit

2022 is officieel begonnen. Onder meer het eiland Christmas Island in de Indische Oceaan heeft om elf uur ’s ochtends (Nederlandse tijd) als eerste het nieuwe jaar ingeluid. Nieuw-Zeeland volgt om het middaguur, terwijl Nederland vanaf dat moment nog twaalf uur moet wachten op het aftelmoment.

De veiligheid van hulpverleners staat voorop, aldus de politie, gevolgd door die van burgers. Richard Gerrits, voorzitter bij de vakbond BOA ACP, heeft vrijdag op Radio 1 gezegd dat zijn mensen alleen in actie zullen komen wanneer het echt nodig is. Zowel de politie als boa’s kampen met personeelstekorten.

Voor menig huishouden belooft de jaarwisseling een ingetogen festijn te worden. De lockdown zit een bezoek aan de horeca of een feest in de weg, er geldt een dringend advies voor maximaal vier gasten per dag en er mag geen vuurwerk worden afgestoken. Maar hulpverleners zoals de politie en boa’s maken zich op voor een roerige avond en nacht. De politie heeft al laten weten dat de handhaving van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod niet de hoogste prioriteit heeft.

Welkom in dit blog

In dit blog houdt NRC de ontwikkelingen bij rond de jaarwisseling van 2021/2022. Wereldwijd vindt het inluiden van het nieuwe jaar in aangepaste vorm plaats vanwege de coronapandemie. In eigen land geldt opnieuw een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en zijn er geen vuurwerkshows, aftelmomenten en vreugdevuren.

En niet alleen in Nederland zal het feest sober worden gevierd uit vrees voor de Omikronvariant. Zo heeft Londen een streep gezet door het traditionele feest op Trafalgar Square, wordt de vuurwerkshow bij de Brandenburger Tor in hartje Berlijn gevierd zonder publiek en is bij de feestelijkheden op Times Square in New York slechts een kwart van het normale aantal bezoekers welkom.

De eilandstaten Samoa en Kiribati zijn om elf uur ’s ochtends (Nederlandse tijd) de eerste plekken waar 2022 wordt ingeluid, gevolgd door de Nieuw-Zeelandse steden Auckland en Wellington op het middaguur en het Australische Sydney, Canberra en Melbourne om twee uur ’s middags (Nederlandse tijd).

Lees ook: Misschien hebben we de laatste jaarwisseling mét vuurwerk al achter de rug