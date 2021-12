Dode na gasexplosie Turnhout, vrouw na tien uur uit puin gered

Bij een gasexplosie in een appartementsgebouw in de Belgische stad Turnhout is ten minste één dode gevallen. Nog drie mensen zijn vermist. Een vrouw die vast zat is na meer dan tien uur levend van onder het puin gehaald. Dat melden Belgische media. De hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen. Er wordt nog de hele nacht gezocht.

Het flatgebouw werd op vrijdagochtend verwoest door een ontploffing, waarschijnlijk een gasexplosie. Door de klap zijn verschillende verdiepingen ingestort. Volgens de autoriteiten woonden er tien mensen in het verwoeste deel van het gebouw. De vrouw die urenlang vastzat, kon al die tijd met de hulpdiensten praten. Het duurde uren voordat de brandweer bij haar kon komen. Ze is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Paul Van Miert heeft de gemeenschap opgeroepen vannacht geen vuurwerk af te steken, ook omdat de hulpdiensten hun handen vol hebben aan het reddingswerk.