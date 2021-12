Zuid-Afrika lijkt voorbij piek coronagolf, avondklok afgeschaft

De piek van de vierde coronagolf in Zuid-Afrika lijkt achter de rug. De Zuid-Afrikaanse regering meldt donderdag dat het aantal nieuwe besmettingen met de Omikronvariant sterk afneemt, en dat het groot aantal verwachte coronadoden is uitgebleven. De regering heeft de avondklok daarom per direct afgeschaft.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid was er in de week voor Kerst een afname van 29,7 procent in het aantal nieuwe coronabesmettingen, ten opzichte van de week ervoor. Het aantal nieuwe besmettingen daalde bovendien in bijna alle provincies van het land, en het aantal ziekenhuisopnames was beduidend lager dan tijdens eerdere coronagolven.

De regering heeft de avondklok, die gold van 12 tot 4 uur ‘s nachts, per direct afgeschaft. Dat deed het op basis van de besmettingscijfers, maar de regering baseerde zich ook op de vaccinatiegraad en de IC-capaciteit in het land. Wel blijven er onzekerheden over de variant: The New York Times schrijft donderdag dat de daling van het aantal besmettingen in Zuid-Afrika te maken kan hebben met de feestdagen, waarop minder mensen zich zouden hebben laten testen, en dat de sterftecijfers meevallen omdat veel inwoners door eerdere corona-uitbraken inmiddels immuniteit zouden hebben opgebouwd tegen het virus.

Zuid-Afrika was op 24 november het eerste land waarin zeer besmettelijke Omikronvariant werd gerapporteerd. Die variant is inmiddels in tal van landen dominant, waaronder in Nederland.