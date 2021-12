Cicade met tandwielen

De mens is inventief. De mens heeft machines uitgevonden om het leven te vergemakkelijken. Zo rijden we in een auto naar een winkel waar we voedsel kopen dat door robots is verpakt. In de tussentijd wordt thuis de afwas voor ons gedaan door een machine. Dit soort apparaten zouden niet bestaan als we niet al veel eerder tandwielen hadden uitgevonden. Tandwielen die op elkaar ingrijpen, dwingen elkaar mee te draaien als eentje dat doet. Op die manier kunnen richting en snelheid van een beweging beheerst worden. Letterlijk vooruitgang. Evolutie is inventief.

Bij sommige insecten zijn tandwielen al miljoenen jaren in gebruik. Nimfen, of jonkies, van de kevercicade Issus coleoptratus bijvoorbeeld, gebruiken ze om hun leven richting te geven. Of in elk geval hun sprong. Aan de basis van hun achterpoten hebben ze uitsteeksels die als tandwielen in elkaar grijpen. Hierdoor komen beide achterpootjes precies tegelijk in beweging als zo’n nimf wegspringt om aan een hongerige belager te ontkomen. Zonder het tandwielmechanisme zou de sprong ongericht zijn en wellicht na een onhandig wipje eindigen in de maag van de belager of ontaarden in een lukrake draai. Het voorkomt dus een neerwaartse spiraal.

Ook de rest van het uiterlijk van deze jonge kevercicade doet denken aan een machientje. Hij lijkt opgebouwd uit glanzende metalen platen, met hier en daar roestbruine vlekken. Soms is er een grijsgroene zweem. Lichtere punten, verspreid over het lijf en op een paar plekken vlak bij elkaar, ogen als klinknagels waarmee die platen aan elkaar zijn bevestigd. De snelheid waarmee deze kleine machine kan wegspringen, lijkt onderstreept te worden door een bezemachtige structuur aan het achtereinde, die wel wat wegheeft van condenssporen die uit het wezentje lijken te spuiten. Een beetje zoals een striptekenaar snelheid weergeeft. In werkelijkheid zijn het wasdraden.

Cicaden zuigen sappen van planten, maar hiermee krijgen ze veel meer suikers binnen dan ze nodig hebben. Die scheiden ze uit in de vorm van een zoete stof die honingdauw heet. Schimmels en bacteriën gedijen prima op dit goedje, dus is het zaak voor de nimf om geen honingdauw aan zijn gat te hebben. Daartoe dienen de wasdraden. Die nemen een deel van het zoete spul op of zorgen ervoor dat het een eindje van het dier af druppelt. Ze breken ook makkelijk af als een roofdier ze daar probeert te grijpen, waardoor de belager achterblijft met niets dan kleverige kaken terwijl de jonge kevercicade zich met behulp van zijn tandwielen in veiligheid heeft gebracht. Ingenieus. Ingenieuzer dan de verwante zangcicaden in warmere streken, die in tegenstelling tot kevercicaden wel kunnen zingen.

In de suggestie van snelheid die de wasdraden wekken, zit met de juiste lichtinval nog een mooi beeld. Het doet denken aan een foto met siervuurwerk dat uit het achtereind van een glanzend machientje gespoten wordt. Een vrolijk uiteinde dus.

