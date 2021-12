VS roepen Hongkong op gearresteerde journalisten vrij te laten

De Verenigde Staten roepen Hongkong op om de zes opgepakte (oud-) journalisten onmiddellijk vrij te laten. In een bericht op Twitter stelt de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken „diep bezorgd” te zijn over de arrestaties. „Een regering die niet bang is voor de waarheid, omarmt de vrije pers”, aldus Blinken. Hij wil dat de lokale autoriteiten stoppen met het beknellen van de onafhankelijke pers en roept op de journalisten „die ten onrechte vastzitten” vrij te laten.

Lees ook dit stuk over de verkiezingen: Hongkong kiest, maar vrij is anders

Bij de arrestatie viel een delegatie van tweehonderd agenten woensdagochtend binnen op het hoofdkantoor van de nieuwswebsite. Daarbij arresteerde de politie zes (oud-)journalisten. Zij waren verbonden aan de website Stand News. Even later ontsloeg het bedrijf al het personeel en ging de site uit de lucht. Ook werden alle accounts op sociale media gesloten. Stand News had daarvoor 1,7 miljoen volgers en was daarmee een belangrijke vertolker van een pro-democratisch geluid in Hongkong, dat 7 miljoen inwoners telt.

De politie had het zestal opgepakt wegens de publicatie van„opruiiende” artikelen. Twee van hen zijn inmiddels daarvoor aangeklaagd. Volgens internationale persbureaus gaat het om waarnemend hoofdredacteur Patrick Lam en zijn voorganger Chun Pui-kuen. Ook viel de politie binnen bij de woning van Ronson Chan, een invloedrijk figuur binnen de Hongkongse journalistenbond, die honderden leden telt. Agenten doorzochtten zijn woning.

Mediatycoon

De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting liggen al langer onder vuur in Hongkong. Zo zijn verschillende prodemocratische mensen uit het pro-democratische kamp vastgezet, onder wie de invloedrijke mediatycoon Jimmy Lai. Hij was eigenaar van de krant Apple Daily en een felle tegenstander van de Chinese invloeden in Hongkong. Zo bekritiseerde Lai de omstreden nationale veiligheidswet die vorig jaar zomer in Hongkong werd aangenomen.

De wet beperkt de Hongkongse autonomie en versterkt de Chinese invloed. Tegenstanders daarvan kwamen vorig jaar massaal op de been om te betogen tegen de Chinese machtsuitbreiding.