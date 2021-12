Ghislaine Maxwell schuldig bevonden: een opluchting voor misbruikte meisjes

Had ze echt gedacht hiermee weg te kunnen komen? De advocaten van Ghislaine Maxwell, rechterhand en zo’n beetje levenspartner van de in 2019 in zijn cel gestorven kindermisbruiker Jeffrey Epstein, deden het de afgelopen weken tijdens haar proces in New York voorkomen alsof zij niets had geweten van het veelvuldige misbruik van minderjarige meisjes. Dat kon de jury niet overtuigen. Na een beraadslaging van vijf dagen kwam zij woensdag tot een unaniem oordeel: schuldig op vijf van de zes aanklachten.

Drie weken lang getuigden vier inmiddels volwassen slachtoffers – Jane, Kate, Carolyn en Annie Farmer, de enige die naam en toenaam gebruikte – over de betrokkenheid van Maxwell bij de misdaden van Epstein. Zij was vaak degene die de meisjes, toen tussen de veertien en zestien jaar oud, op onschuldige wijze benaderde. Ondanks het leeftijdsverschil bouwde zij met hen een soort vriendinnenband op, waardoor de meisjes in onveilige situaties werden gelokt. „Het leek allemaal op een onschuldig, mal grapje”, zei Kate.

Jane at een ijsje op een jeugdkamp toen ze Maxwell zag die een hondje uitliet. Met Kate had Maxwell in Parijs eerst een kopje thee gedronken en hoog opgegeven van „mijn vriend” Jeffrey. Carolyn kwam in het netwerk terecht via een ander minderjarig meisje, dat haar had gevraagd „of ik geld wilde verdienen”. Annie Farmer leerde Epstein kennen via haar zus Maria. Die was de eerste die naar de politie zou stappen met een verklaring over het misbruik door de rijke zakenman.

De tweede stap was volgens de getuigenissen telkens dat de meisjes bij Epstein thuis werden uitgenodigd. Daar werd hun gevraagd hem te masseren. „Waarom geef je hem geen kneepje om te laten zien hoe sterk je bent”, had Maxwell aan Kate gevraagd. De massages liepen uit op seks, waarbij volgens de vier slachtoffers Maxwell ook vaak meedeed. „Overal waren handen”, zei Jane. Carolyn zei dat Maxwell haar borsten, heupen en billen betastte en concludeerde ,dat ik een geweldig lichaam had voor meneer Epstein en zijn vrienden. Ook kennissen van Epstein zouden hen hebben misbruikt.

De getuigenissen, die dagen doorgingen, verliepen emotioneel. Alle vrouwen vertelden hoe kwetsbaar zij waren in de tijd dat ze door Maxwell en Epstein werden misbruikt. Ze hadden geldzorgen of problemen met hun eigen familie. Zo waren zij ontvankelijk voor het idee dat ze aardige volwassen vrienden kregen. De meisjes waren alle vier vele malen misbruikt, soms in Epsteins huis in New York, soms in zijn huis in Palm Beach, Florida, soms op zijn landgoed in New Mexico. De periode waarover zij getuigden liep van 1994 tot 2004.

Maxwells advocaten schilderden de slachtoffers, ook tijdens de ondervraging, af als berekenende types, die destijds maatschappelijk beter probeerden te worden van hun relatie met Maxwell „die iedereen leek te kennen”, zoals een getuige zei. Ook werd van sommige meisjes gezegd dat zij destijds drugsproblemen hadden en daarom niet betrouwbaar zouden zijn als getuigen.

De beklaagde hoorde het oordeel van de jury woensdag uiterlijk onbewogen aan. De inmiddels zestigjarige dochter van de Britse mediatycoon Robert Maxwell kan een gevangenisstraf tegemoetzien die kan oplopen tot tientallen jaren. De rechter moet het vonnis nog wijzen, het is niet bekend wanneer dat gebeurt.

Met de schuldigverklaring van Maxwell is de bizarre zaak-Epstein nog niet afgedaan. Het openbaar ministerie heeft zich de afgelopen weken geconcentreerd op strafbare feiten waarmee het zijn meest betrokken handlanger kon laten veroordelen. Intussen zijn in het dossier tal van andere namen genoemd, waarvan die van de Britse prins Andrew waarschijnlijk de bekendste is, van mannen die via het netwerk van Epstein ook seks hebben gehad met minderjarige meisjes. In de zaak zijn meer vrouwen naar voren gekomen dan de vier die hier getuigden.

De slachtoffers zeiden na afloop opgelucht te zijn dat er nu een vorm van gerechtigheid was. „De jury bleef geconcentreerd op wat er werkelijk toe deed: dat mevrouw Maxwell een belangrijke rol speelde bij het seksueel misbruik van meisjes door Jeffrey Epstein”, zei de advocaat van Jane. „Ik hoop dat dit vonnis iedereen troost biedt die dat nodig heeft en laat zien dat niemand boven de wet verheven is”, zei Annie Farmer. Epstein zelf is niet voor de rechtbank verschenen, hij heeft nooit de confrontatie met zijn slachtoffers hoeven aan te gaan. Hij stierf onder verdachte omstandigheden in zijn cel in augustus 2019, waarbij de officiële verklaring – zelfmoord – van vele kanten in twijfel wordt getrokken.