Voor de dertigste verjaardag van mijn vrouw organiseer ik een surpriseparty met haar vriendinnen. Ze weet uiteraard van niks en regelt zelf een restaurant waar we die avond eten. Ik bel het restaurant om te annuleren en leg twee keer uit dat ik een surpriseparty voor haar heb geregeld en we daarom niet komen.

Een kwartier later, als ik terugkom van de hond uitlaten, heeft mijn vrouw een e-mail van het restaurant ontvangen en belt om te vragen waarom de reservering is geannuleerd. De telefoon staat op de luidspreker en ik hoor: „Maakt u zich geen zorgen, we hebben uw reservering geannuleerd omdat uw man een verrassing voor u heeft geregeld.”