Minstens vier doden bij nieuwe protesten tegen staatsgreep in Soedan

Ten minste vier Soedanese demonstranten werden donderdag doodgeschoten door ordetroepen tijdens nieuwe protesten tegen de staatsgreep. Tientallen raakten gewond. Dat meldt de Sudan Central Doctors Committee, een samenwerkingsverbond van artsen, volgens internationale persbureaus. In heel Soedan gaan al dagenlang tienduizenden mensen de straat op teneinde te protesteren tegen de militaire coup.

Ordetroepen zouden traangas en stungranaten hebben afgevuurd ​​op demonstranten in de Soedanese hoofdstad Khartoem en de nabijgelegen steden Omdurman en Bahri. In ieder geval drie van de vier dodelijke slachtoffers kwamen om het leven in Omdurman, volgens het artsencomité. Omdurman ligt naast de hoofdstad, aan de andere oever van de Nijl. Demonstranten marcheerden naar het presidentiële paleis in Khartoem, maar de meeste bruggen naar de hoofdstad waren geblokkeerd met onder meer zeecontainers. „Nee tegen militaire macht”, scandeerden protesteerders volgens persbureau AFP. En: „Soldaten horen in de kazerne.”

Geen vrije verkiezingen, regelmatig protesten

Het is al de elfde keer dat mensen de straat op gaan om hun onvrede te uiten over de staatsgreep door Soedanese militairen. Eind oktober arresteerden militairen bijna alle leden van de Soedanese regering, onder wie premier Abdalla Hamdok. In november hadden vrije verkiezingen moeten worden gehouden, maar de militairen verhinderden dit. Ze waren onder meer bang te moeten inboeten op economische voordelen. Soedanese demonstranten eisten dat het leger juist geen rol meer zou spelen in de regering. Sindsdien worden regelmatig protesten gehouden in verschillende steden.

De protesten van donderdag gingen gepaard met een grote stroomstoring van het mobiele internet. Dat is volgens belangengroep NetBlocs een gebruikelijke tactiek van de autoriteiten om communicatie en het delen van beeldmateriaal moeilijker te maken, meldt persbureau AP. Ook zou apparatuur van Soedanese nieuwszenders in beslag zijn genomen door militaire troepen en zouden journalisten in elkaar zijn geslagen.

Het totale dodenaantal van de demonstraties tegen de coup ligt nu op ten minste 52 doden.