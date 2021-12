Sporters geven hoop

Het afgelopen jaar heeft de wereld door de pandemie niet alleen veel economische schade opgelopen, men heeft het ook mentaal en fysiek zwaar gehad. Naast dat velen van ons familieleden en vrienden hebben verloren, direct door het coronavirus of door andere oorzaken, maakte het alleen maar moeilijker om te geloven dat we weer konden streven naar een normaal bestaan.

De Nederlandse overheid, en ook die in andere Europese landen, zagen het licht ook niet en bleven opteren voor restricties die de situatie niet echt bevorderden. Bijna alles kwam tot stilstand in de maatschappij – behalve de topsportwereld, die vanaf het begin bijna agressief bezig is geweest oplossingen te vinden om in de verschillende sporten actief te blijven.

In dat gevecht heeft de overheid niet altijd de beste oplossingen bedacht, maar de sporthelden raakten meer en meer gemotiveerd door de constante tegenslagen en de effecten van Covid-19.

De wereld had hoop nodig en de meeste nieuwskanalen boden die niet. De snelle en efficiënte aanpak in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten gaf wel hoop. De besmettingscijfers waren sneller onder controle dan in de meeste landen in de wereld. Daardoor kon vechtsportorganisatie UFC titelgevechten houden in Abu Dhabi in een volledig gecontroleerde omgeving: drie keer per dag waren er PCR-testen en op allerlei manieren werd ervoor gezorgd dat er geen contact was met de wereld buiten het evenement. De UFC liet zien dat er oplossingen zijn om professioneel te kunnen sporten, met publiek.

Tennissers deden pogingen om toernooien te hervatten. Dat ging lang niet altijd zonder problemen, maar er viel veel te leren van de stappen die ze maakten. Die zorgden voor een verbetering van de protocollen en hielpen de professionele sportwereld naar de zo verlangde heropening van de deuren om de supporters weer in de stadions te zien en horen.

Voetballers hebben een flinke prijs betaald tijdens deze stressvolle periode. In sommige landen gingen wedstrijden nog lang door, in andere bleef de competitie langer stilliggen. Duitsland hervatte in 2020 de Bundesliga, als eerste, en speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Pfizer-vaccin.

Het gaf weer hoop. Alle topsporters verdienen dan ook ons respect. Hun leven en dat van hun familieleden zijn net zo belangrijk als van ieder ander, maar een verschil is dat zij moesten blijven reizen om wedstrijden te spelen, terwijl veel van hen besmet raakten met corona en er veel onduidelijkheid was over hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.

Mijn respect gaat uit naar de sporthelden die ons hoop en inspiratie gaven, terwijl ze hun eigen gezondheid op het spel zetten. Daardoor hebben we dit jaar kunnen genieten van het EK voetbal en de Olympische Spelen en van nog veel meer grote sportevenementen die ons leven plezieriger maken.

Ik wens iedereen een vredige uiteinde en een liefdevol, gezond en sportief 2022.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.