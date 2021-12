SP royeert twee Rotterdamse raadsleden vanwege keuze nieuwe partij

De SP heeft twee Rotterdamse raadsleden geroyeerd omdat ze ook lid zijn van de nieuwe partij Socialisten 010. Het gaat om raadslid Taylan Cicek en fractievoorzitter Aart van Zeevenbergen. Dat bevestigt Cicek donderdagmiddag tegen NRC. Het raadslid weet nog niet of hij zijn zetel meeneemt naar Socialisten 010 of die afstaat aan de partij, zoals de SP verlangt. „In samenspraak met de Rotterdamse afdeling zal ik daarin een keuze maken en ik vermoed wel dat ik mijn zetel meeneem. Maar een besluit is nog niet genomen”, aldus Cicek.

Lees ook: Massaal royement stort SP dieper in crisis

De SP is met drie zetels vertegenwoordigd in de Rotterdamse raad. In oktober maakte de partij bekend leden met een dubbellidmaatschap te royeren, maar de Rotterdamse tak liet weten de raadsleden toch op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart te zetten. Daarop blokkeerde het partijbesuur het mailaccount van de afdeling. Achter de schermen werkt de SP nu aan een nieuwe Rotterdamse kandidatenlijst.

De afgelopen maanden heeft SP tientallen leden geroyeerd omdat ze lid waren van de jongerenbeweging Rood of het Marxistisch Forum. Die organisaties beschouwt de SP als seperate politieke partijen en een dubbel lidmaatschap is volgens de statuten niet toegestaan. Binnen de SP roerden veel kritische leden zich omdat ze vinden dat de partij zich te weinig profileert op progressieve thema’s als racisme en klimaatverandering.

„De SP ziet de arbeidersklasse te veel als één grote groep”, zegt Cicek. „Daarbinnen maakt de partij nauwelijks onderscheid. Met Socialisten 010 willen we meer opkomen voor mensen met een biculturele achtergrond. We willen meer opkomen tegen racisme en discriminatie.” Het raadslid hoopt dat er uiteindelijk „een brede linkse beweging” onstaat, die zich ook sterk maakt voor ambitieus klimaatbeleid.