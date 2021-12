Op deze foto’s uit Afghanistan, Wit-Rusland en IJmuiden zie je hoe weerstand er in 2021 uitzag

Weerstand bieden is een kwestie van overleven

Iemand die lang blijft staan, schreef de essayist Elias Canetti halverwege de twinstigste eeuw, laat zien in staat te zijn tot volharding en weerstand. Dat kan volgens Canetti door „als een boom” stevig op dezelfde plaats te blijven, of door jezelf bloot te geven, „zonder angst of heimelijkheid”.

Ik moest er aan denken bij de steevast onverzettelijke portretfoto’s die de wereld sinds de zomer te zien kreeg van Mahbouba Serai, de 73-jarige vrouwenrechtenactivist uit Kabul. De machtsovername door de Talibaan was de zoveelste tegenslag in haar strijd voor de waardigheid en vrijheid van vrouwen in Afghanistan. Ook nu de teruggekeerde doctrinaire machthebbers vrouwen weer wegpoetsen uit het openbare leven, blijft zij zichtbaar. Ze blijft staan. Een lichtpunt in de wereld.

Voor Canetti was weerstandsvermogen geen kwestie van moraliteit, maar van overleven. Zijn boek Masse und Macht uit 1960, waaruit ik citeerde, is een uit metaforen opgetrokken antropologische reflectie op het vermogen van mensen weerstand te bieden tegen bedreigingen. Het liefst klitten ze daarvoor fysiek samen, ziet Canetti: massa. Maar de massa kan zelf ook weer dodelijk worden en zich keren tegen vijanden, buiten zichzelf.

Uiteindelijk hangt zo’n bedreiging volgens Canetti altijd samen met macht. „Wie over mensen wil heersen, probeert hen eerst te vernederen, dan hun rechten en hun vermogen tot weerstand af te troggelen”, schreef hij. En als dat lukt, observeerde hij, zullen die mensen „machteloos zijn als dieren” (dieren maakten op hem minder indruk dan bomen).

Komen onaangename maatregelen door de macht van het virus of fouten van mensen?

In 2021 kon je moeiteloos met de blik van Canetti naar politieke conflicten kijken. Het Capitool in Washington: in januari kort toneel van een boze massa, die zich keerde tegen de orde van democratie en rechtstaat.

Hongkong: nu de pleinen leeg zijn waar de Chinese opstand van 1989 werd herdacht, lijkt niet alleen de weerstand gebroken, maar ook de vrijheid voorbij. Het was dit jaar een drukte van belang op vliegvelden in Londen en Taiwan door vluchtende Hongkongers.

Myanmar: sinds de coup in februari dringt maar spaarzaam in de wereld door hoe meedogenloos het leger optreedt tegen jongeren die zich - massaal - niet bij het regime neerleggen. Buitenlandse verslaggevers komen niet verder dan de grens in Thailand, waar uitgeweken Myanmarezen vertellen hoe zij lijden onder de afstand tot hun lotgenoten. Door hun vlucht verkleinen ze de weerstand tegen de macht, die voelt als levensvoorwaarde.

Als mensen gedwongen worden om als eenlingen te opereren, neemt hun weerbaarheid af. Dat besef geeft een universele betekenis aan beelden van migranten in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen of op de hekken rond Ceuta in Marokko. Hoe je ook over migratie denkt, je herkent mensen die vermorzeld raken in een krachtmeting tussen machtigen. Regeringen in Minsk en Rabat die migranten lokken om druk te zetten op Europa, Europa dat ze niet wil, hekken bouwt en troepen samentrekt.

De enkeling is kwetsbaar, maar massa betekent niet altijd macht. Een pandemie dwingt mensen elkaar te zien als een risico, een factor van besmetting. Wie vriend of vijand is, telt even niet: samenklitten is altijd een gevaar. De kans om het virus te ontlopen groeit met de afstand tot de medemens.

Ook over epidemieën schrijft Canetti. Hij vindt het „merkwaardig” hoe „de hoop om te overleven de mensen hier tot enkelingen maakt”. Hij ziet een omkering: de massa, dat zijn opeens de slachtoffers. Als er niets tegen de epidemie te doen is, bestaat de massa uit doden. Het enige verschil dat Canetti ziet tussen massazelfmoord en een epidemie, is dat het (zelfde) resultaat wordt „opgelegd door een onbekende macht van buiten”.

In 2021 zag je hoe moeilijk we het ook na twee jaar corona vinden geestelijk grip te krijgen op zo’n tegenstander, de ‘onbekende macht’ die corona heet. We kunnen er meer tegen doen dan in Canetti’s tijd. Maar dat maakte sommige vragen juist moeilijker.

Kwamen onaangename maatregelen als een tijdelijke avondklok of een lockdown nu door de macht van het virus of door fouten van mensen?

Vaccins werken ook als een motor voor twijfel. Het maakt in een pandemie meer dan ooit uit waar je woont, of je rijk of arm bent, of je thuis kunt werken, of je in nauwe verbinding staat met naasten of eenzaam bent.

Het is ook van invloed of een land beschikking heeft over voldoende vaccins. Zonder moet je door het virus heen en desnoods een hogere sterfte accepteren. In landen met veel vaccins is dat juist moeilijker om te aanvaarden. Zeker als je gewend bent aan een zorgsysteem heeft dat in normale tijden grip geeft op leven en dood. Of de illusie van grip.

De bereidheid zich te laten vaccineren lijkt kleiner onder mensen met een grotere afstand tot instituties - waarvan ze waarschijnlijk toch al minder goeds te verwachten hadden.

Aan de andere kant: een samenleving zonder weerstand, dat zou pas vreemd zijn. Het zou voelen alsof we door de ruimte buitelden, als een doorsnee-Jeff Bezos.

René Moerland, hoofdredacteur