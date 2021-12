OM gaat Kamerlid Dion Graus niet vervolgen na aangifte seksuele uitbuiting

PVV-Kamerlid De ex-vrouw van Kamerlid Dion Graus (PVV) deed in 2018 aangifte van seksuele uitbuiting. Er is volgens het Openbaar Ministerie „geen bewijs dat er sprake is geweest van een strafbaar feit”.