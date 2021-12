NRC Arjen Fortuin volgt Sjoerd de Jong op als ombudsman bij NRC

NRC krijgt een nieuwe Ombudsman. Arjen Fortuin (51) volgt in 2022 Sjoerd de Jong op. De taak van de Ombudsman is het kritisch en onafhankelijk nabeschouwen van NRC-journalistiek. Sjoerd de Jong heeft deze rol sinds 2010 vervuld. Op 1 januari stapt hij over naar de redactie Wetenschap. Hij gaat onder meer schrijven over sociaal-wetenschappelijke kwesties.

De Jong zegt: „Ik heb het elf jaar met veel plezier en voldoening gedaan, maar het is goed om te stoppen als je het nog leuk vindt. Het instituut ombudsman staat nu bij NRC en gelukkig ook bij andere professionele media. Dat hoort bij een journalistiek die springlevend is maar waar ook veel van gevraagd en geëist wordt.”

Lees ook: De krant maken we niet meer ‘voor onszelf’

Volgens hoofdredacteur René Moerland heeft De Jong van de Ombudsman „een onmisbaar instituut” gemaakt voor journalistieke transparantie en reflectie. „Geregeld kwam hij met kritiek die je als redacteur en als hoofdredacteur toch even moet incasseren”, zegt Moerland. „Maar altijd wist ik: dit is een fair en afgewogen punt en hij heeft er gedegen onderzoek voor verricht”.

De Ombudsman van NRC is direct aanspreekbaar door lezers en luisteraars en zijn onafhankelijkheid wordt beschermd door statuten. Zijn leidraad is de NRC Code, die de werkwijze van de krant vastlegt. Hij legt niet namens de krant verantwoording af. Dat blijft de taak van de hoofdredactie.

Als vertrekkend plaatsvervangend hoofdredacteur werd De Jong in 2010 voor de functie gevraagd door toenmalig hoofdredacteur Peter Vandermeersch. Die zou hij herhaaldelijk scherp bekritiseren. Moerland vroeg De Jong in 2019 nog een periode te blijven. Die termijn verstrijkt nu.

Opvolger Arjen Fortuin is sinds 2017 de tv-recensent van de krant. Daarvoor was hij redacteur Boeken. Op dit moment werkt Fortuin aan een biografie van dichter Gerrit Kouwenaar. In september 2022 begint hij als Ombudsman. Tot dan gaat een team van afwisselende NRC-redacteuren, onder wie Martine Kamsma, Romy van der Poel en Hanneke Chin-A-Fo, wekelijks in gesprek met lezers en mensen in het nieuws. Zo wil hoofdredacteur Moerland „de kritische reflectie op onze journalistiek verbreden”.

Essay Ombudsman pagina O4-5