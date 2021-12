Nederlandse sekteleider krijgt vijf jaar cel in Duitsland

De Nederlandse sekteleider Robert B. is donderdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens seksueel misbruik van een vrouwelijk lid van de geloofsgemeenschap. Dat heeft de rechtbank in het Duitse Kleef donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. B. leidde de Orde der Transformanten die net over de grens in Duitsland gevestigd was in een voormalig klooster.

Eerder deze maand eiste het Duits Openbaar Ministerie nog acht jaar tegen B. Hij werd door de inmiddels 27-jarige vrouw ervan beschuldigd haar vanaf haar twaalfde jaar te hebben misbruikt. De vrouw zei ook tegen haar wil te zijn vastgehouden in het klooster op zeven kilometer van de Nederlandse grens.

Het misbruik stopte pas toen de politie vorig jaar een inval deed bij de Orde der Transformanten en B. aanhield. Bij die politieactie werden 54 mensen aangetroffen, onder wie tien kinderen. Het is niet bekend of meer van hen tegen hun wil werden vastgehouden. Eerder kwam de sekte al in opspraak wegens een moordpoging op personen die kritiek hadden op de Orde.