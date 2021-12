Mislukte beursgang New York klap voor Amsterdamse laadpaalmaker EVBox

De beursgang in New York had een wereldspeler moeten maken van EVBox, een Amsterdamse fabrikant van laadpalen voor elektrische auto’s.

Na een snelle groei in Europa wil het bedrijf de Verenigde Staten verder gaan veroveren, met behulp van de ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 350 miljoen euro) die een beursgang in New York zou opleveren.

EVBox zou hiervoor fuseren met een lege beurshuls, een zogeheten SPAC, van het Amerikaanse TPG Capital, een investeringsmaatschappij die de Nederlanders ook zou helpen met hun Amerikaanse groeistrategie.

Maar nu is deze beursnotering van de baan, bleek donderdag uit een verklaring van EVBox en zijn eigenaar, het Franse energiebedrijf Engie.

Zware tegenvaller

Het is een zware tegenvaller voor het Amsterdamse bedrijf, dat in 2020 een omzet had van 70 miljoen euro. Door snel door te groeien, wilde het bedrijf een sterke positie op de wereldmarkt veroveren. Want alleen de grootste en sterkste bedrijven kunnen overleven, is de verwachting in de laadpalensector. „Je moet schaalvoordelen hebben om bij te kunnen blijven”, zei bestuursvoorzitter Kristof Vereenooghe in april tegen NRC. „Het wordt een wereldwijde markt.”

EVBox, in 2010 opgericht door ondernemer Bram van de Leur en ex-coureur Huub Rothengatter, leek een goede kanshebber om in de laadpalenmarkt een groot bedrijf te worden. Bij de aankondiging van de beursgang, eind vorig jaar, werd EVBox gewaardeerd op een miljard dollar.

Maar ook de concurrentie is sterk. Het Amerikaanse Chargepoint, reeds beursgenoteerd, is al aan het uitbreiden in Europa. In augustus nam het een Amsterdams IT-bedrijf over dat zich specialiseert in software voor laadpalen en elektrische wagenparken, Viricity.

Meerdere concurrenten in laadpalen komen uit Nederland: NewMotion, Alfen, Allego, Ecotap en een aantal kleinere bedrijven. Het Arnhemse Allego werkt nog aan een beursnotering in New York, eveneens via een SPAC.

Moeizaam proces

Waarom de beursgang nu wordt afgeblazen, is niet duidelijk. In hun korte verklaring melden EVBox, eigenaar Engie en zakenpartner TPG Capital slechts dat ze dit „samen overeengekomen” zijn.

Wel verliep het proces tussen de partijen al langer moeizaam. Zo misten EVBox en Engie dit jaar al twee keer een deadline om goedgekeurde jaarcijfers in te leveren bij TPG Capital, zo valt op te maken uit openbaar gemaakte documenten bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Het is niet duidelijk waarom die cijfers niet ingeleverd konden worden - daarover hebben de betrokkenen nooit iets willen zeggen.

De eind vorig jaar aangekondigde beursnotering had al in maart van dit jaar een feit moeten zijn. Maar afgelopen zomer betwijfelde TPG al of het plan nog zou slagen, blijkt uit een van de documenten bij de SEC. De waarschijnlijkheid dat deze samenwerking kan worden voltooid, schreef de private investeerder, wordt beïnvloed door „significante onzekerheden”.