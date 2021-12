Culthit Promenade geeft een broodnodige, dodelijke blik op de media

Als alle ideeën op zijn kun je altijd nog een quiz met BN’ers uitzenden. Wie zich woensdag waagde aan een ouderwets avondje voor de buis werd rond half negen ’s avonds niet alleen getrakteerd op kijkcijferklapper De slimste mens. Nee, op hetzelfde moment presenteerde Linda de Mol op SBS6 De quiz van het jaar, terwijl oudgediende Ad Visser de nostalgische Toppop test (AvroTros) mocht leiden op NPO3.

Met een beetje spelplezier is niks mis, maar je kunt overdrijven. Toevallig had het NOS Journaal een item over de opkomst van streamingdiensten in Nederland. Kijkend naar het aanbod op de lineaire zenders begrijp je goed waarom zoveel mensen naar plekken als Netflix, Videoland en Disney+ trekken.

De show met De Mol was een terugblik op een bewogen jaar waarbij de sfeer vooral licht en luchtig bleef. Deelnemer Tjitske Reidinga voelde duidelijk wat ongemak toen het toch even minder vrolijk dreigde te worden tijdens een van de vragen. Gelukkig was de onvermijdelijke Rob Kemps ook aanwezig voor een stukje sfeerbeheer.

De quiz over het legendarische muziekprogramma Toppop, waarin ook danseres Penney de Jager mocht komen opdraven, zag er ondertussen zo goedkoop uit dat het bijna op een parodie van televisie leek. Een goed voorprogramma dus voor de speciale aflevering van Promenade (NTR) die volgde op dezelfde zender. De satirische talkshow sluit het jaar af met een tweedelig prijzengala waarin vrijwel iedere bekende Nederlander kans maakt op een prijs.

Tijdens de eerste helft van de Promenade Awards werden er prijzen uitgereikt in categorieën als ‘Beste presentator in een talkshow (binnenland)’ en ‘Beste nieuwe format met BN’ers op locatie (binnenland)’. Een muzikale opening vol zang en dans was „on-Nederlands goed”, aldus de betrokkenen zelf. „Een beetje Frits Sissing-achtig”. Lichte teleurstelling voelde ik als fan van Promenade in de eerste minuten van de uitzending wel. Het Gouden Televizier-Ring Gala is nou niet meteen een instituut waar je heel veel moeite voor hoeft te doen om het belachelijk te maken. Mijn twijfels bleken onterecht, want de uitzending werd alsnog fantastisch.

Het escaleerde nadat Down the Road ter sprake kwam. In dit Vlaamse programma trekt een presentator op met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Een Nederlandse versie met Gordon is in de maak.

„Een awardshow zonder downies, dat is geen awardshow”, merkte vaste gast Ton Kas op. Hierna begonnen presentator Diederik Ebbinge en Kas te fantaseren over alle nieuwe programmaformats die nog mogelijk zijn. Down to earth: parachutespringen met downies. Down the hill: skiën met downies. Lockdown: „Dat ze uit een escape room moeten ontsnappen.” Op een gegeven moment was andere gast Henry van Loon klaar met de smakeloze ideeën die ontsproten uit de hoofden van Kas en Ebbinge. Dit kon echt niet, wat hier gebeurde. Kas mompelde daarna iets over ‘cancel culture’. Vanaf dit moment kwam de aflevering op stoom met het soort ongemakkelijke scènes waarmee het programma een culthit is geworden.

Zwemstunt

Tegen het einde van de aflevering maakte Van Loon zich klaar om een zwemstunt in de stijl van Maarten van der Weijden te doen. Wel moest het iets anders. Van der Weijden is altijd maar tegen iets, zoals kanker. „Dat vind ik negatief, ofzo” zei Van Loon. Dus hij ging voor iets zwemmen. De zorghelden, in dit geval.

Terwijl de quizzen allemaal te lang duurden, vloog het half uurtje Promenade voorbij. Fijn dat we deze donderdag nog een tweede aflevering krijgen. De dodelijke blik op de media die het programma elke keer levert, blijft broodnodig.

Thijs Schrik vervangt deze week Arjen Fortuin