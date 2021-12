Herman van der Zandt in quarantaine, aftelmoment NPO mogelijk anders NOS-presentator Herman van der Zandt zit in quarantaine, omdat hij contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Op 31 december zou hij het Nationaal Aftelmoment bij de NPO presenteren, het is niet duidelijk hoe dit nu georganiseerd gaat worden. Van der Zandt deed woensdagavond via Zoom mee aan het presentatorendebat van het NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen. „Een close contact heeft corona, dus ik moet vijf dagen binnenblijven en hopen dat ik dan negatief test”, legde Van der Zandt uit. Of hij zelf ook besmet is, is niet duidelijk. Het Nationaal Aftelmoment zou Van der Zandt presenteren vanuit het Top 2000-café. Maar nu hij in quarantaine zit lukt dat niet. Het is nog onduidelijk hoe de omroep dat op gaat lossen. „Dat moeten we wellicht ook per Zoom gaan oplossen”, zei de presentator tegen persbureau ANP. „Er wordt nog aan gepuzzeld hoe we dat gaan doen.”

Unicef Nederland en 59 andere organisaties roepen op tot heropening van scholen Zet de belangen van kinderen voorop en open de scholen direct na de kerstvakantie (10 januari). Die oproep doen Unicef Nederland en 59 andere organisaties donderdag aan het demissionaire kabinet. „Onderwijs is geen aan- en uitknop. Geen knipperlicht”, schrijft de gelegenheidsalliantie in een persbericht. „Het is een essentieel onderdeel van opgroeien.” De oproep wordt gesteund door onder meer de Nederlandse GGZ, Defence for Children, Jeugdzorg Nederland, Save the Children en Veilig Thuis. Half december kondigden demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en premier Mark Rutte (VVD) op een persconferentie aan dat de scholen voor de derde keer in twee jaar tijd dicht moeten. De sluiting, een week voor het begin van de kerstvakantie, was „een nederlaag”, vond demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie). Komende maandag besluit het kabinet wanneer de scholen weer open kunnen. Het huidige beleid maakt kinderen verantwoordelijk voor de gezondheid van volwassenen, schrijft de directeur van Unicef Nederland Suzanne Laszlo in de donderdag geplaatste oproep. Volgens haar is niet duidelijk in hoeverre scholen bijdragen aan de besmettingscijfers en de druk op de zorg, terwijl „onderzoek na onderzoek” zou uitwijzen hoe schadelijk scholensluiting is voor kinderen. De deelnemende organisaties roepen het kabinet op tot alternatief beleid voor het beschermen van kwetsbaren in de samenleving. De scholensluiting werd geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Eerste en Tweede Kerstdag vielen dit jaar in de eerste dagen van de kerstvakantie en het adviesorgaan vreesde dat kinderen de infectie die ze opliepen op school zouden doorgeven aan hun opa’s en oma’s. Met een te hoge druk op de zorg tot gevolg. Lees ook: Bij de vierjarigen rollen de woorden ‘lockdown’ en ‘quarantaine’ er al vloeiend uit