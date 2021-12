China verbiedt tatoeages bij voetballers in het nationale elftal

Chinese profvoetballers moeten volgens de autoriteiten „het goede voorbeeld geven”, en mogen daarom geen nieuwe tatoeages meer laten zetten. Dat meldt de krant South China Morning Post donderdag. Spelers die al inkt in hun huid hebben zitten, wordt met klem gezocht de lichaamsversiering te laten verwijderen.

Voetballers die ondanks het verbod toch nog nieuwe tatoeages op hun huid laten zetten, zullen niet meer in het nationale team mogen spelen. De verordonnering geldt ook voor nationale jeugdelftallen.

In 2018 besloot de Chinese voetbalbond al dat tatoeages niet zichtbaar mochten zijn bij wedstrijden die op de nationale televisie uitgezonden worden. Spelers verschijnen sindsdien bij zulke matches op het veld met afgeplakte armen of een shirt met lange mouwen onder hun tenue. Vorig jaar werden de tatoeages van de bekende Engelse voetballer David Beckham wazig gemaakt in een documentaire die op de Chinese televisie werd uitgezonden.

Lees ook: Van titel naar faillissement; de hobbelige weg van het Chinese voetbal naar de wereldtop

‘Patriottische opvoeding’

De Chinese autoriteiten hebben een verklaring opgesteld met de titel ‘Suggesties voor het versterken van de begeleiding van voetballers’, waarin de nieuwe regels bekendgemaakt worden. In het document staat ook dat nationale sportteams „ideologische en politieke opvoedingsactiviteiten” moeten organiseren die „de patriottische opvoeding” van spelers zouden versterken.

Het verbod op tatoeages lijkt voorlopig alleen voor voetbal te gelden en niet voor andere sporten. Ook getatoeëerde buitenlandse voetballers hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Wanneer de regels ingaan is niet duidelijk. China speelt op 27 januari tegen Japan in de derde ronde van de WK-kwalificaties.

Tatoeages werden in China lang geassocieerd met criminele bendes, gevangenen en misdaad, maar zijn de laatste jaren steeds gangbaarder, vooral bij jongeren. Het verwijderen van tatoeages is - net als het laten zetten van de tattoo zelf - een bijzonder pijnlijk proces.