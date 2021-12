2021: een jaar coronazorg in cijfers

Ruim 61.000 coronapatiënten werden dit jaar zo ziek dat zij in het ziekenhuis verpleegd moesten worden. Ongeveer een op de zes belandde op de intensive care. De Covid-patiënten waren daar goed voor bijna de helft van het aantal ‘ligdagen’. Bijna 7.400 Covid-patiënten verlieten het ziekenhuis dit jaar niet levend.

De druk op de zorg blijft hoog, waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eerder deze week, krap twee weken nadat Nederland weer op slot is gegaan. Zo’n drie op de tien ziekenhuizen kunnen niet alle kritieke ingrepen – hartoperaties, verwijdering van tumoren – binnen zes weken uitvoeren. Bijna de helft van de operatiekamers is dicht. Om de meeste urgente zorg ook tijdens een eventuele Omikrongolf door te laten gaan, is meer ziekenhuiscapaciteit nodig, verwacht de NZa. In 2022 wacht sowieso een reservoir aan inhaaloperaties: volgens schattingen van de zorgautoriteit gaat het om zeker 115.000 uitgestelde ingrepen.

Covid-19-patiënten in 2021: de druk op de verpleegafdelingen

In 2021 werden er op verpleegafdelingen ruim 52.000 coronapatiënten verpleegd. Gemiddeld lagen deze patiënten 7 ½ dag in het ziekenhuis. Het totaal aantal verpleegdagen voor coronapatiënten is ruim 401.000.

Covid-19-patiënten in 2021: de druk op de IC’s

In 2021 werden er op de IC’s ruim 9.200 coronapatiënten verpleegd. Gemiddeld lagen deze patiënten 17 dagen op de IC. Het totaal aantal verpleegdagen voor coronapatiënten is ruim 157.000.

In 2021 werden er op de IC’s ruim 9.200 coronapatiënten verpleegd. Gemiddeld lagen deze patiënten 17 dagen op de IC. Het totaal aantal verpleegdagen voor coronapatiënten is ruim 157.000.

Leeftijdsverdeling van Covid-19-patiënten

Aandeel ongevaccineerden

Lees ook: Zo is het coronavirus nu verspreid over Nederland