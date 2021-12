Zwitsers-Franse fotograaf Sabine Weiss (97) overleden

De Zwitsers-Franse fotograaf Sabine Weiss is dinsdag op 97-jarige leeftijd overleden in haar woning in Parijs. Dat meldt persbureau AFP. Weiss was een prominente portretfotograaf, die sinds de jaren vijftig het straatleven in de Franse hoofdstad vastlegde. Ook volgde ze er de florerende kunstscene.

Weiss werd geboren in Zwitserland en verhuisde in 1946 naar Parijs, waar ze later een Frans staatsburger werd. Als een uitdrager van de in die tijd opkomende straatfotografie legde Weiss het dagelijks leven van anonieme Parijzenaren vast, foto’s die ze zelf „gestolen momenten” noemde. Ze werd ook gevraagd voor grotere klussen, zoals het fotograferen van wereldleiders als Winston Churchill, Dwight D. Eisenhower en koningin Juliana.

Daarnaast werd Weiss beroemd met het fotograferen van beeldend kunstenaars en muzikanten, van Ossip Zadkine tot Igor Stravinsky, van Pablo Casals tot Kees van Dongen. „Met kunstenaars heb ik altijd snel een vertrouwensband, ik begrijp ze wel. En in de jaren vijftig, waaruit de meeste portretten stammen, was het veel gemakkelijker dan nu om met wie dan ook contact te leggen”, zei Weiss in een interview met NRC uit 2001.

De portretten en staatsfoto’s van Weiss werden gepubliceerd in de grootste tijdschriften, zoals Vogue, Esquire, Newsweek, Time en Life. Haar werk was te zien op ruim 150 tentoonstellingen over de hele wereld. Onder meer het Museum of Modern Art en het Metropolitan Museum of Art in New York, en het Centre Pompidou in Parijs hebben foto’s van Weiss opgenomen in hun permanente collectie.