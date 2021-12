Zes arrestaties bij inval onafhankelijke nieuwssite Hongkong

Zes (oud-)medewerkers van de website Stand News uit Hongkong zijn woensdagochtend lokale tijd gearresteerd door de politie. Dat meldt persbureau Reuters. Ruim tweehonderd agenten vielen binnen in het hoofdkantoor van de website en doorzochten het huis van een journalist. Volgens een verklaring van de politie heeft het zestal zich schuldig gemaakt aan een samenzwering.

De website streamde zelf live beelden op Facebook van de huiszoeking van een van hun journalisten. Op die beelden is te zien hoe er dozen worden weggehaald door agenten. Ronson Chan, de journalist bij wie de huiszoeking plaatsvond, zou ook aan het hoofd hebben gestaan van de Hong Kong Journalists Association, waarbij honderden lokale journalisten zijn aangesloten. Deze organisatie werd al eerder onder toezicht van de autoriteiten geplaatst.

Andere gearresteerden zijn onder meer de waarnemend hoofdredacteur van Stand News Patrick Lam en twee voormalige bestuursleden: oud-parlementslid Margaret Ng en popzangeres Denise Ho. Zij waren in juni met vier andere bestuursleden opgestapt nadat lokale krant Apple Daily gedwongen was te sluiten.

De veiligheidswet

Ook Apple Daily kreeg dit jaar met grootschalige politie-invallen op de redactie te maken en redacteuren en oprichter Jimmy Lai werden gearresteerd. Eind juni besloot de krant ermee te stoppen, waarna Stand News een van de laatste overgebleven prodemocratische nieuwssites was in Hongkong. De website kreeg al snel te maken met aanvallen van autoriteiten uit Hongkong. Zo zei Chris Tang, de lokale secretaris voor de veiligheid, dat Stand News’ berichtgeving over „bevooroordeeld en lasterlijk” was.

Aanvallen op de media zijn in Hongkong toegenomen nadat China vorig jaar een veiligheidswet aannam die separatisme, buitenlandse inmenging en pogingen tot het omverwerpen van de staat zeer zwaar bestraft. De rechters die dergelijke zaken beoordelen worden aangesteld door de overheid in Hongkong, die weer wordt gecontroleerd door China. Honderden activisten zijn al gearresteerd omdat ze deze omstreden wet overtreden zouden hebben.