Theo Hiddema luidt de noodklok over FVD: ‘Ik wil niet dat die smurrie mij steeds omringt’

Hij noemt het „de laatste smeekbede” aan het adres van de „eendimensionale wappies” in zijn partij. De 77-jarige senator en strafadvocaat Theo Hiddema zegt het aan het eind van het vraaggesprek. Hij wil een ultieme poging wagen om de opmars te stuiten van de „infantiele bombast uitkramende” partijgenoten binnen Forum voor Democratie (FVD).

Straks sleept politiek leider Thierry Baudet u nog voor een tribunaal?

Hiddema schiet in de lach. „Zouden ze dan komen met een zuiveringscommissie?” In dat geval zal hij Gerard Spong als advocaat nemen. Het Eerste Kamerlid wil in ieder geval niet langer zwijgen over zijn ongenoegen. „Het is welletjes”, zegt Hiddema in zijn Amsterdamse grachtenpand.

De scheiding der geesten tussen Hiddema en het FVD-establishment is het afgelopen jaar steeds groter geworden. In november vorig jaar verliet Hiddema de Tweede Kamerfractie van de partij na een ruzie over antisemitische en racistische appjes bij de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, de JFVD.

In april van dit jaar keerde hij terug in Den Haag als Eerste Kamerlid binnen de drie leden tellende FVD-fractie. „Ik was nieuwsgierig naar de senaat. Door één dag in de week vergaderen, houd ik een vinger aan de pols van de nationale politiek en kan ik toch nog strafpleiten. Voor de centen hoef ik het niet te doen.”

U ontvangt toch 32.000 euro per jaar als senator?

„Is dat zo? Ik heb als advocaat genoeg verdiend en had altijd weinig tijd om geld uit te geven. Dus financieel red ik me wel.”

Het afgelopen jaar zag Hiddema, die in 2017 met 45.000 voorkeursstemmen werd gekozen in de Tweede Kamer, zijn partij veranderen. De partijstandpunten „waaraan ik me schatplichtig voel” over zaken als directe democratie, de natiestaat of asielbeleid spelen „geen enkele rol” meer, zegt hij. „Dat is heel frustrerend, want door die standpunten werden wij in de peilingen de grootste partij van het land. Ik heb mijn mandaat van de kiezer niet omdat ik verkondigde hoe we moeten omgaan met de Holocaust. Of wat te doen tegen satanisch ritueel kindermisbruik. Of hoe we ons moeten verzetten tegen het wereldwijde coronacomplot.”

Toch zijn dit de thema’s waarmee de FVD nu dag in dag uit in de Tweede Kamer en op sociale media aan de weg timmert. „De relativering waarmee je aan overtuigingskracht wint, is binnen Forum nu ver te zoeken. Men laat zich veel te veel verleiden tot een verbeten vechtmodus”, zegt Hiddema.

Hiddema – die zijn bezoek met uitgestoken hand verwelkomt – heeft zich overigens nog niet laten vaccineren tegen corona, zegt hij na enig aandringen. „Uit luiheid”, niet omdat Baudet nadrukkelijk vaccinatie afwijst. „Sodemieter op.”

Via Twitter (90.000 volgers) gooit Hiddema de laatste tijd steeds vaker „stenen in de vijver” om zijn ongenoegen kenbaar te maken over de nieuwe partijkoers. Maar zijn cryptische en sarcastische boodschappen worden niet door iedereen begrepen.

Vorige maand werd Hiddema „onpasselijk” na een „weerzinwekkende” tweet van zijn voorman. Baudet plaatste een bericht met een foto van een jongetje dat de sinterklaasoptocht niet mag bijwonen omdat hij niet gevaccineerd is. Daarnaast stond een foto van een jongetje met een Jodenster in een concentratiekamp. Het is onderdeel van een reeks berichten waarin Baudet ongevaccineerden bestempelt als „de nieuwe joden” en „wegkijkende uitsluiters” aanmerkt als „de nieuwe nazi’s en NSB’ers”. De Amsterdamse rechtbank heeft Baudet twee weken geleden opdracht gegeven die tweets te verwijderen omdat ze „onnodig grievend” zijn.

Lees ook: Het vonnis over de Holocaustvergelijkingen van Baudet is volgens experts ‘stevig onderbouwd’

Hiddema hoopt met het sturen van appjes „Baudet alsnog in mijn richting te krijgen”. Hij pakt zijn mobiele telefoon en leest berichten voor die hij recentelijk met Baudet uitwisselde.

„Waarom ben je continu boos”, appt Baudet na een opmerking van Hiddema.

Na de foto van het ventje met de Jodenster meldt Hiddema aan Baudet „het politiek vergrijp aan Jodenleed slecht te verdragen”. Hij wijst erop dat hij als beginnend advocaat in Maastricht in de jaren zeventig „zes jaar lang de gebrandmerkte arm zag” van zijn patroon Max Moszkowicz sr. De nu 95-jarige advocaat wist als enige van zijn familie concentratiekamp Auschwitz te overleven. „Het jongetje op jouw tweet had hij kunnen zijn. Hij heeft gezien hoe zijn ouders en zusje van hem werden afgescheiden.”

Wat antwoordde Baudet?

„Niets.”

Waarom stapt u niet op bij de partij die ‘weerzinwekkende’ boodschappen verspreidt?

„Ik ga niet naar een andere partij overlopen. Ik weet dat Baudet geen antisemiet is, daar is hij te intelligent voor, zoals de reporter van Privé, Bram Moszkowicz, in zijn interview met Baudet in het kerstnummer mij nu nazegt.”

Lees ook: Wat moeten de media met Forum voor Democratie?

Als de leider aanhoudend foute dingen zegt, is dat toch reden om weg te gaan?

„Baudet is alleen recalcitrant omdat hij vanaf het begin zonder enige aanleiding door de gevestigde politiek in de fascistische hoek is gedrukt. Het is pure gramstorigheid. Hij laat zich ook te lichtzinnig beïnvloeden door mensen van de propaganda-afdeling: JFVD-volk dat met beduimelde vingertjes foute tweets voor hem maakt. Die types moeten met pek en veren de straat opgegooid.”

Hiddema zegt nu publiekelijk zijn stem te verheffen omdat „ik niet wil dat mensen uit de rechtspraktijk die ik hoog acht, denken dat ik ook zulke verwerpelijke denkbeelden heb. Ik wil niet dat die smurrie mij steeds omringt.” De politicus is ook bevreesd dat FVD „alleen nog maar wappiedenkers” zal weten te trekken.

Hebt u nog de illusie dat u de koers van uw partij kunt veranderen?

„Erger dan dit kan het niet worden. Met de Kerst wenste de JFVD ons een ‘fijn joelfeest’ toe. Wat een gelul. Wat hebben we te zoeken bij de reinheidscultus van de oude Germanen? Dit padvindersgedrag heeft niet mijn voorkeur.”

Wanneer is voor u definitief de maat vol?

„Als Baudet die reinheidsapostelen met hun WOII-obsessies niet de mond wil snoeren en er daardoor weer verwijten komen van vergrijp aan Joods leed, dan is bij mij de pijp vol.”

Heeft u nog steun binnen Forum?

„Ik heb in de partij een heleboel weldenkende mensen leren kennen. Die voelen zich ook ongemakkelijk. Gelukkig zit ik in de Eerste Kamer, ik ben rustiger gaan wonen. Maar ik kan geen hekel aan Baudet hebben. Ik weet hoe hij in mekaar zit. En misschien komt Baudet nog bij zinnen. Ik heb mensen in het huis van bewaring ook zien veranderen.”