Een huilende Messi en Max Verstappen met een lekke band: dit is sportjaar 2021 in beeld

De Dakar Rally is voor het eerst in Saoedi-Arabië. Een omstreden keus, want door grote sportevenementen te organiseren, zou het land de aandacht willen afleiden van mensenrechtenschendingen en onderdrukking van de eigen bevolking. Maar er is weinig kritiek, vergeleken met de tegenstand tegen het WK voetbal van 2022 in Qatar. Voetbal wekt nu eenmaal bij de meeste mensen meer emoties op dan gemotoriseerde sporten, zegt James M. Dorsey, professor aan de Rajaratnam School of International Studies in Singapore en kenner van het Midden-Oosten, tegen NRC.

Foto Hamad I Mohammed / Reuters