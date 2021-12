Ruim twee keer zoveel jongeren verdacht van moord of poging tot moord

Het aantal 12- tot 18-jarigen dat wordt verdacht van moord dan wel poging tot moord is dit jaar ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. In de periode van 1 januari tot half november werden 64 van dit soort zaken behandeld tegenover 25 in 2020, bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag na berichtgeving van het AD. Hoe die stijging komt, is niet direct duidelijk.

Ook onder jongvolwassenen is een forse toename te zien. Het aantal 18- tot 21-jarigen dat wordt verdacht van moord of poging steeg van 51 vorig jaar naar 76 dit jaar. De meeste van deze delicten zijn gepleegd in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Opvallend genoeg komen de afgelopen jaren in totaal juist minder jongeren met justitie in aanraking. Dat het aantal zwaardere misdrijven wél toeneemt, noemt justitie dan ook zorgwekkend.

OM-topman Gerrit van der Burg spreekt in een dinsdag gepubliceerd interview met het AD van „verontrustende cijfers”. De oorzaak voor de snelle stijging, weet hij niet. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Wel heeft Van der Burg een aantal vermoedens. Zo lopen steeds meer jongeren met messen en vuurwapens rond. „En zeker in de puberleeftijd geldt: als je een mes bij je hebt, gebruik je het ook eerder”.

Drillrap

Een andere mogelijke verklaring voor de toename is volgens de OM-topman de opkomst van zogeheten drillrap, waarin geweld openlijk wordt verheerlijkt. In dat soort online muziekfilmpjes dragen jongeren donkere kleding, bivakmutsen en wapens en dagen ze vijanden uit tot een confrontatie. In 2020 liep een vete tussen twee drillrapgroepen dramatisch af: een negentienjarige jongeman van ‘Blacka 24’ uit Rotterdam werd door messteken om het leven gebracht door leden van ’73 De Pijp’ uit Amsterdam.

Vrijwel alle jongeren die worden verdacht van moord of poging tot moord hebben een „kwetsbare achtergrond”, aldus Van der Burg. Zij hebben in hun dagelijks leven weinig structuur en „vaak is er al iets aan de hand in de sfeer van hulpverlening en spijbelen bijvoorbeeld”.