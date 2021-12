Ouderwets wachten op het beste televisiedrama

Popicoon Taylor Swift zong het al eens: „I think I’ve seen this film before”. Volgens mij heb ik deze film al eens gezien. Dit zinnetje uit het nummer ‘exile’ gaat over de nasleep van een relatiebreuk, maar voelt pijnlijk toepasselijk nu de bioscopen wederom gesloten zijn. Deze film over de coronapandemie hebben we al gezien.

De sfeer is wel iets anders in vergelijking met vorig jaar. Zo komen grote blockbusterfilms in andere landen vooralsnog gewoon uit. Normaal gesproken zouden bioscoopbezoekers in Nederland nu napraten over The Matrix Resurrections, het langverwachte en – afgaande op de eerste reacties van critici en publiek in het buitenland – polariserende nieuwe deel in de science fiction-reeks. In de VS is de film tegelijk in de bioscoop en op HBO Max te zien. Deze streamingdienst van WarnerMedia komt in 2022 eindelijk naar Nederland, een ontwikkeling waar ik al lang op zit te wachten.

HBO Max is het platform waar alle series van de Amerikaanse kwaliteitszender HBO te zien zijn, van klassiekers als The Sopranos en Game of Thrones tot nieuwe hits als Succession en Euphoria. HBO is nog altijd de ideale tegenhanger van Netflix, de marktleider in streamingland. Terwijl Netflix gaat voor een constante en eindeloze lading content, kiest HBO voor kwaliteit boven kwantiteit. En met succes: ook in 2021 kwamen de beste tv-serie uit de koker van HBO.

Squid Game van Netflix mag dan streamingrecords gebroken hebben, die serie kwam wat mij betreft niet in de buurt van titels als Mare of Easttown en The White Lotus. De afgelopen jaren was Ziggo de exclusieve aanbieder van HBO-series in Nederland, maar aan die samenwerking komt per 1 januari een einde. Dat is geen ramp, mede omdat Ziggo niet altijd leek te weten dat het seriegoud in handen had. Veel titels kregen door gebrek aan promotie niet de liefde die ze verdienden.

Dat de Nederlandse versie van HBO Max het stokje niet meteen van Ziggo overneemt is wél een teleurstelling. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de dienst gaat beginnen. Zo missen we tijdens deze nieuwe lockdown niet alleen de nieuwste bioscoopfilms, maar moeten we ook wachten op grote tv-series die in het buitenland al te zien zijn.

Vroeger was het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld dat we een Amerikaanse serie pas veel later op televisie te zien kregen, maar de streamingdiensten hebben ons verwend gemaakt. Netflix lanceert series wereldwijd op hetzelfde moment. Van FOMO (fear of missing out) hoeft dan geen sprake te zijn, iedereen kan wereldwijd tegelijkertijd kijken.

Die FOMO komt nu dus een beetje terug. Wil je naar de Sex and the City-vervolgserie And Just Like That... kijken? Helaas, pech. Benieuwd naar de nieuwe sensatie Station Eleven? Nog even geduld, a.u.b. Deze HBO-series zijn, net als de nieuwe Matrix, nog niet legaal te bekijken. Hier komt hopelijk snel verandering in. Zet in de tussentijd de juiste filters op sociale media aan zodat je niet per ongeluk op allerlei spoilers wordt getrakteerd.

Thijs Schrik is serierecensent