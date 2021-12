Oud-Senaatsleider Democratische Partij Harry Reid overleden

Hij fluisterde Barack Obama in dat hij president kon worden. Hij veranderde de Amerikaanse Senaat van een rooksalon à la de Nederlandse Eerste Kamer in een politieke arena. En hij baande zo, ongewild, het pad voor omstreden Trump-kandidaten aan het hoogste gerechtshof. Dinsdag overleed Harry Reid, Senaatsleider van 2007 tot 2015 namens de Democratische Partij, op 82-jarige leeftijd in zijn thuisstaat Nevada.

Reid groeide daar op in de jaren veertig in een huis zonder stromend water, met een drankzuchtige vader en in voortdurende armoede. Op de middelbare school bekwaamde hij zich in het boksen. Die kunde nam hij mee naar zijn politieke loopbaan „om duchtig te knokken tegen iedereen die de armen en de middenklasse benadeelde”, zo schreef zijn leerling en de huidige Senaatsleider Chuck Schumer dinsdag op Twitter.

In 1986 werd Reid senator voor Nevada en vanaf 1999 de leider van het Democratische smaldeel in de Senaat. Toen zijn partij de meerderheid in de Senaat veroverde bij de verkiezingen van 2006, smeedde Reid energiek zijn functie om tot die van controleur van zijn fractie en controleur van de agenda van de Senaat. Onder zijn leiderschap daalde het aantal stemmingen gestaag en drastisch, van 218 in 2007 tot 67 in 2013, aldus zijn toenmalige medewerker Adam Jentleson in het boek Kill Switch – ondertitel: ‘hoe de Amerikaanse democratie kreupel werd gemaakt’.

Presidentschap Obama

In 2006 liet Reid een onervaren senator uit Illinois naar zijn kamer roepen. In het boek Race of a Lifetime wordt beschreven hoe Barack Obama en zijn rechterhand elkaar geschrokken aankeken: „Wat hebben we verkloot?” In de kamer, aldus het boek, zei Reid tegen Obama: „Hier kom je niet veel verder. Ik weet dat je niet veel geeft om wat je hier doet.” Na twintig minuten kwam Obama terug op zijn eigen kamer en vroeg zijn rechterhand: wat wilde Reid van je? „Harry wil dat ik president word”, zei Obama. De auteurs noteren ook nog dat Reid ook dacht dat Obama het zou kunnen worden met zijn „lichte huidskleur” en „zonder zwart accent, tenzij hij dat wil opzetten”.

Toen Obama inderdaad president werd, was Reid onmisbaar voor het welslagen van de presidentiële agenda. Met een aanvankelijk comfortabele meerderheid, de strikte partijdiscipline en zijn kennis van de regels van de Senaat wist hij in elk geval het bij Republikeinen zeer impopulaire zorgverzekeringstelsel Obamacare door de Senaat te loodsen. Reid was daar ongegeneerd trots op. „Deze acht jaren gaan de annalen in als de Obama-Reid jaren”, zo haalde The New York Times hem dinsdag aan.

De keerzijde van alle politieke armpje-drukken was dat de vanouds meer bedaagde, minder partijpolitieke sfeer uit deze kamer van het Congres verdween. Sindsdien is de Senaat bijna even sterk gepolariseerd als het Huis van Afgevaardigden. In 2014 vergeleek The New York Times Reid met de Republikein Newt Gingrich, die als voorzitter van het Huis in de jaren 90 verbeten strijd voerde om het presidentschap van Bill Clinton lam te leggen.

De nucleaire optie

Een van Reids middelen om zijn zin door te drukken tegen de wensen van de Republikeinen in, was de zogenoemde ‘nucleaire optie’. President Obama had moeite om zijn kandidaten voor hoge functies benoemd te krijgen, doordat voor benoemingen een 60-40 meerderheid in de Senaat was vereist – dankzij een procedure die filibuster wordt genoemd. Reid schafte die regel in 2013 af voor alle posities behalve die van rechter aan het hooggerechtshof. De Republikeinen waren des duivels en hun leider, Mitch McConnell waarschuwde Reid: „Hier ga je spijt van krijgen. En eerder dan je denkt.”

Toen de Republikeinse president Trump in 2017 een rechter mocht voordragen voor het hoogste gerechtshof, loste McConnell zijn dreigement in. Hij verbreedde de ‘nucleaire optie’ ook voor deze benoemingen en zo kon Trump een ongekend aantal van drie conservatieve rechters aan het Supreme Court laten aanstellen.

Zodra McConnell in 2015 de Senaatsleider werd, bleek hoe goed hij naar Reids leiderschap had gekeken. Hij nam de agenda in een wurggreep en weigerde wetsvoorstellen in stemming te brengen. In 2019 werd over slechts 107 wetten gestemd in de Senaat. Republikeinse senatoren stemmen nog maar hoogst zelden in met een Democratisch wetsvoorstel. De polarisatie in de Senaat blijkt een taaie erfenis van Harry Reid te zijn.