Weer een Nederlander als topman van grootste bank Suriname

De Nederlandse bankier en econoom Arjan Molenkamp is benoemd tot nieuwe topman van De Surinaamsche Bank (DSB), de grootste commerciële bank van Suriname. Dat melden Surinaamse media, na een vergadering van aandeelhouders van de bank dinsdagavond. Vanaf volgend jaar neemt Molenkamp de leiding over van Steven Coutinho, ook een Nederlander.

Molenkamp werkte hiervoor jarenlang voor de Fortis bank en de Rabobank. Enkele jaren heeft hij gewerkt voor Zanaco bank in Zambia en de NMB bank Tanzania, waarvan de Rabobank aandeelhouder is. De Centrale Bank van Suriname moet nog goedkeuring geven voor de benoeming van Molenkamp.

Coutinho, de huidige topman van DSB, staat sinds 2019 aan het hoofd. Hij sprak zich begin vorig jaar fel uit over een schandaal bij de Centrale Bank van het land. Geld dat particuliere banken, zoals DSB, hadden ondergebracht bij de Centrale Bank was verdwenen. „Wij zijn misleid door de Centrale Bank, er is een spelletje met ons gespeeld en er is geld gejat van de bevolking”, zei Coutinho. Hij werd met veel lof onthaald door zijn eerlijke uitspraken. Door zijn manier van leidinggeven werd hij door The New York Times ‘filosoof-bankier’ genoemd, omdat hij een uitgebreide visie op Suriname heeft.

‘Kleine markt’

Ondanks de lof voor Coutinho klonk er enige kritiek vanuit de Surinaamse samenleving toen bekend werd dat Molenkamp, opnieuw een buitenlander, de baas zou worden van De Surinaamsche Bank. Coutinho had daar geen boodschap aan, zo meldt persbureau ANP. „Suriname is een kleine markt, er zijn heel weinig bankiers met voldoende ervaring om zo’n bank te managen”, liet de huidige DSB-topman weten.

Suriname kampt al jaren met een economische crisis; begrotingstekorten, hoge inflatie en een staatsschuld van zo’n 3 miljard dollar. De huidige regering, die in 2020 aantrad, is bezig met een herstel na het financiële wanbeleid van voorganger Desi Bouterse. Deze maand maakte het Internationaal Monetair Fonds bekend dat Suriname een steunpakket van 688 miljoen dollar krijgt over een periode van drie jaar, in ruil voor een reeks economische hervormingen.