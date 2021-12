ME legt zondag werk neer tijdens coronademonstratie in Amsterdam

De Mobiele Eenheid (ME) gaat zondag staken en zal dus niet actief zijn bij de geplande demonstratie tegen het coronabeleid in Amsterdam. Dat bevestigt Jan Struijs, voorzitter van de politiebond, woensdag aan NRC na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. De geplande staking, al spreekt de bond liever van „een werkonderbreking”, is onderdeel van een reeks politieacties.

Burgemeester Femke Halsema heeft de ME eerder opgeroepen om „in volle sterkte” paraat te staan voor de demonstratie. Hoeveel ME’ers zondag het werk neerleggen, wil Struijs niet zeggen. Volgens hem gaat het om „honderden mannen”. De staking is volgens Struijs een reactie op „structurele overbelasting” en hoge werkdruk.

De bond maakt zich vooral zorgen over de capaciteit van de vergrijzende politieorganisatie. De komende jaren stromen „tussen de 18.000 en 20.000 fte” uit. De instroom vanuit de politieacademie zit de komende vijf jaar volgens Struijs op 2.000 fte per jaar. Naast een langetermijnplanning voor de capaciteit, wil de bond ook meer aandacht voor de veiligheid van politiemensen. Zo pleit de bond ervoor de eenmanssurveillance af te schaffen en er moet een oplossing komen voor de „onderbemensing” tijdens nachtdiensten van de meldkamer.

Mooie woorden

Halsema is nog niet officieel geïnformeerd, maar ontvangt woensdag een aanzegging. Struijs hoopt daarna „in gesprek” te gaan met de burgemeester. Haar woordvoerder zegt desgevraagd niet meer te weten „dan wat nu in de krant staat” en de aanzegging af te wachten. Gesprekken die de bond met bewindslieden heeft gevoerd, met name demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), zijn vooralsnog op niets uitgelopen, zo vervolgt de voorzitter van de politiebond. Hij signaleert „mooie woorden [over de politie] in het regeerakkoord” maar mist een paragraaf over de financiële dekking.

Het komt niet vaak voor dat de ME, die alleen wordt opgeroepen in acute situaties, het werk neerlegt. Voorzitter Struijs denkt dat de laatste werkonderbreking van de ME „tien tot vijftien jaar” geleden is. Hij zegt te snappen dat er zorgen zijn over de demonstratie, maar wil ook „tanden laten zien”. Het staat de burgemeester vrij „allerlei machtsmiddelen” in te zetten wanneer signalen erop wijzen dat de situatie echt onveilig wordt. Maar net zoals dat burgers het „recht hebben om te demonstreren”, geldt dat ook voor agenten die willen staken, zo sluit hij af.