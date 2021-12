Hang Youth: ‘Wij zijn de winnaar van de Apocalyps’

‘Dit is het laatste uur op aarde”, zucht Abel van Gijlswijk (31) in het Amsterdamse café ’t Blaauwhooft, vlak voordat de nieuwe lockdown van start gaat. „Wil jij nog bier, ja toch? We moeten blijven praten tot alles op is.”

Er is genoeg om het over te hebben. Van Gijlswijk is rapper, runt samen met Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig het hiphoplabel Burning Fik en was als soldaat Charlie te zien in De Oost, de speelfilm over de oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië. Maar hij is vooral de zanger van Hang Youth, de punkband die hét geluid maakte van 2021, en eigenlijk ook al van het rampjaar ervoor.

Onder het motto ‘altijd naar boven trappen’ kreeg iedere gezagsdrager er ongenadig van langs in opgefokte nummers die minder dan een minuut duren en waarvan de teksten verplicht in hoofdletters worden geschreven: de premier (‘IK GEEF EEN NIER, VOOR GEEN MARK RUTTE IV’), het parlement en de senaat (‘TWEE KAMERS EN NIET 1 GOED IDEE’), de koning (‘DE VORST LIJKT OP EEN WORST’), diens neefje en vastgoedmagnaat prins Bernard („GENTRIFICATIE IS EEN VORM VAN SEGREGATIE EN DAAROM IS PRINS BERNHARD EEN NAZI”), de VVD („CORONA HEBBEN ZE OOK VERNEUKT, TOESLAGENAFFAIRE GEEN IDEE”), Shell (‘SHELL IS EEN PRIMA BEDRIJF – ALS IK DE WEBSITE MAG GELOVEN’), de tabaksindustrie (‘DE TABAKSINDUSTRIE KAN DE KANKER KRIJGEN’), de mode-industrie (‘DE MODE-INDUSTRIE KAN DE KLERE KRIJGEN’), antivaxers (‘BANG VOOR DE VAX MAAR JE HEB ALLANG EEN KANKERGROTE CHIP IN JE ZAK’), Bill(‘etje’) Gates, Rutger Bregman, lobbyisten, boeren, mannen, maar ook vrouwen (want die ‘ZIJN NET ZO GOED IN STAAT OM NIKS TE DOEN AAN HET KLIMAAT’).

Anarchisme

Een recalcitrante punkband die wild om zich heen slaat en anarchisme predikt, is natuurlijk niks bijzonders. Maar met Hang Youth is iets abnormaals aan de hand. Het viertal kreeg namelijk iets voor elkaar wat bij kraakpandcollega’s nooit wil lukken. Ze wisten de massa te bereiken én te veroveren.

Terwijl de aanhang groeide, volgde steun uit onverwachte hoek. Begin 2021 nodigde een van de grootste iconen uit de vaderlandse popgeschiedenis, Henny Vrienten, de band uit om in het televisieprogramma On Stage te komen spelen. Nadat ze met ‘LEG DE ZUIDAS IN DE AS’ de oren van de Doe Maar-zanger hadden schoongeblazen,

Nu hebben we de mensen hun oor, laten we er dan iets kankershockerends in fluisteren én onze piemel er tegenaan tikken…

De gestage opmars eindigde vorige maand met De laatste show op aarde, een glorieus concert in een uitverkocht Paradiso dat op het allerlaatste moment naar de middag was vervroegd om de avondlockdown te slim af te zijn. De titel van de show bleek voorbarig, want er is alweer een nieuwe mijlpaal aangekondigd: op zondag 19 juni staat Hang Youth op Pinkpop.

Lees ook de recensie van het Paradiso-concert: Alles bij Hang Youth in dienst van verzet

„Fucking hilarisch”, vindt Abel van Gijlswijk. „Ik heb geen idee wie er nog meer spelen, maar het kan nooit veel soeps zijn. En juist daarom moeten we het doen.”

Hoe verklaar je het succes?

„Kweenieman. Moet ik mijn eigen shit gaan duiden? Jij bent toch de journalist? Verklaar jij het maar!”

Jij eerst.

„Ik weet het echt niet. Mensen vinden het vet, en terecht. Maar dat geldt voor alles wat we hebben gedaan. Ik ken gitarist Kaj [Bos, red.] al vanaf de lagere school. Vanaf ons dertiende hebben we in duizend hoedanigheden muziek gemaakt: van de extreem eigenzinnige band The Don’t Touch My Croque-Monsieurs tot het doompop-duo Jonkoklapper.

„Hang Youth is per ongeluk heel goed gegaan. De korte nummers zijn part of the magic én goed voor de Spotify-plays. Als iets maar een minuut duurt, zetten mensen het vaker op. Maar we hadden geen plan. Dat mag ook niet als je een band begint. Je moet gewoon iets fucking sicks maken wat heel erg echt is en waarover niet is nagedacht. Als je je hele leven pijltjes op een dartboard gooit, komt er ooit eentje in het midden terecht. Het is duizend procent mazzel.”

Is het niet ook een kwestie van perfecte timing? De tirades over corona-, klimaat- en woningcrisis zijn de soundtrack van de huidige apocalyptische tijden.

„Honderdduizend procent. Wij zijn de winnaar van deze Apocalyps en we zijn ’m totaal aan het uitspelen. Je kunt het niet uitdokteren, maar toen het balletje ging rollen, dachten we: nu hebben we de mensen hun oor, laten we er dan iets kankershockerends in fluisteren én onze piemel er tegenaan tikken…. En voor alle duidelijkheid: dan hebben we het over consensueel piemel aantikken, hè?”

Hoe speel je de Apocalyps uit?

„Het verhaal van Hang Youth is vet helder. Mensen vinden het lekker om ons in een hokje te stoppen, daar worden ze kleddernat van. Daarom willen we dingen doen die niemand verwacht. We spelen voor nul euro in een kraakpand, maar óók op Pinkpop – en dan posten we op Instagram: ‘antikapitalisme blabla principes punk bla’.

„Het publiek en de media bespelen vind ik het allerleukst. Hang Youth krijgt dan net als Marvel een eigen ‘cinematic universe’ waarin je met nieuwe narratieven en crazy wendingen het verhaal kunt laten accelereren en muteren. Veel mensen vragen: ‘Waarom zeggen jullie zo vaak kanker?’ Dan noemen wij het volgende album HET K-WOORD en gaat het titelnummer over – hahaha – K…apitalisme, jeweettoch!

„We strugglen wel hoe het verder moet, want er moet weer een schep bovenop. In die Marvel-films komen uiteindelijk alle superhelden tegelijk opdraven, of blijkt er opeens een ander magisch universum te bestaan. Misschien moeten we een Pinkpop-nummer schrijven, zodat die hele wei gezellig kan meewiegen. Daar is vast een formule voor.

„Ik speel sinds kort gitaar, heel simpel. In een Oasis-nummer – die zijn toch allemaal hetzelfde en dus wat mij betreft up for grabs – verander ik één akkoord, zing een andere melodie en dan is het een Hang Youth-nummer: ‘JE HAAT GEEN MAANDAG JE HAAT KAPITALISME’ bijvoorbeeld.”

Hoe ben jij punker geworden?

„Ik ben punk geboren. Het is voor mij geen strak afgekaderde muziekstijl, maar een intrinsieke levenshouding waarbij je wantrouwen koestert tegen alles wat normaal is. Het hoort ook bij Amsterdam-Noord, een raar eiland vol uitschot en weirdo’s die nergens bij horen. Als weirdo voel je snel aan dat normale mensen je niet moeten hebben en je buitensluiten. Daarom heeft iedereen in Noord schijt. Wantrouwen zit er in het leidingwater.

„Toen ik op de kunstacademie in Zwolle zat, wat ik vreselijk vond en niet heb afgemaakt, ging ik met vrienden naar het Trashfest, een punkfestival in Hoogeveen. Ik wist niet wat ik zag: gasten die bij het eerste nummer met een backflip van het podium sprongen, zó hard. Toen ben ik hardcorebands als Black Flag echt gaan waarderen.”

Ik kan er niet tegen dat ik geen mens met veel facetten zou mogen zijn

Tegelijkertijd verkondig je als rapper Abel dat je zoveel mogelijk spullen wilt kopen en poseer je in video’s voor Prada-, Gucci- en Louis Vuitton-winkels. Hoe verhoudt zich dat tot anti-kapitalisme?

Van Gijlswijk trekt zijn lange, zwarte wollen vest strak. „Dit is Issey Miyake, hééél duur. Weet je waarom ik dat draag? Omdat ik een prachtig mens ben, en mezelf graag hul in prachtige dingen. Al vér voor het kapitalisme droegen mensen mooie kleren en goud en shit. Kapitalisme is een complex ding. Het gaat niet over geld, maar over productie en meerwaarde. Alles wat je niet door kindjes laat maken, is duur.

„Ik kan er niet tegen dat ik geen mens met veel facetten zou mogen zijn. Veel van die vastgeroeste ‘punkmensen’ – tussen aanhalingstekens – klampen zich vast aan waarden die heel belangrijk waren in de jaren tachtig. Ze hebben niet door dat het een compleet andere ball game is geworden. All cops are bastards, óók die van de punkpolitie. In de hiphop is het net zo: daar snappen ze ook niet wat ik doe. Dat is de aantrekkingskracht van Hang Youth. Wij spelen ’m gewoon anders. Wij zijn punkinnovators. Eindelijk: zo kan het ook!”

En met Rutte IV op komst is er genoeg inspiratie.

„Het gaat heel kut worden en heel snel in elkaar lazeren. Dat stemgedoe van de parlementaire democratie is een fascistische koortsdroom waaruit we langzaam ontwaken. De oplossing is anarchisme, honderd procent. En dan bedoel ik geen Hollywood-anarchie waarbij alle steden in puin liggen, maar het eerlijk verdelen van de macht, zonder centraal orgaan.”

Is dat haalbaar, denk je?

„Natuurlijk niet. Maar voor de balans ten opzichte van alle starre mensen die alles volgens de regels willen doen, moeten we het te allen tijde blijven schreeuw…”

De serveerster die een nieuw biertje komt brengen onderbreekt hem: „Je moet niet zoveel praten!”

Van Gijlswijk: „Daar kom ik voor! Laat mij maar lullen man, héérlijk. Dit kan ik de hele dag volhouden.” En na een korte stilte: „Waar zal ik het nu eens over hebben?”