Ghislaine Maxwell schuldig bevonden aan ronselen meisjes voor Epstein

Ghislaine Maxwell is woensdag schuldig bevonden aan het ronselen van meisjes voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein tussen 1994 en 2004. De jury in New York acht vijf van de zes aanklachten tegen haar wegens sekshandel en illegale seksuele activiteiten bewezen. Het kostte de twaalfkoppige jury vijf volledige dagen beraadslaging om tot een unaniem oordeel te komen. Maxwell toonde volgens CNN geen zichtbare reactie op het oordeel van de jury.

De 60-jarige Maxwell was de rechterhand van haar ex-partner en multimiljoniar Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel in afwachting van een misbruizaak tegen hem. Volgens de openbaar aanklager waren de twee „partners in crime” en was Maxwell „de sleutel” voor de plannen van Epstein om zichzelf door meisjes te laten masseren, waarbij hij ze seksueel zou misbruiken.

Vier vrouwen legden tijdens het op 29 november begonnen proces een verklaring tegen Maxwell af. Zij zeiden als minderjarige het slachtoffer te zijn geweest van haar en Epstein, de jongste was destijds veertien. Een van hen verklaarde dat ook Maxwell zelf had meegedaan aan het misbruik.

Maxwell pleitte onschuldig, maar weigerde te praten tijdens het proces. Haar verdediging stelde dat ze als zondebok is aangewezen, omdat Epstein zelf niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

Kwetsbare tienermeisjes

Ghislaine Maxwell maakte als dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell deel uit van de Londense high society, voordat ze begin jaren negentig naar de VS verhuisde en Jeffrey Epstein leerde kennen op een feestje in New York. Ze kregen een relatie en ze hielp hem onder meer personeel aan te nemen voor zijn zes huizen. Samen bezochten ze feestjes, waar ook onder meer oud-presidenten Donald Trump en Bill Clinton en de Britse prins Andrew te gast waren.

Tussen 1994 en 2004 faciliteerde ze seksueel misbruik voor Epstein, acht de jury nu bewezen. Maxwell jaagde volgens de aanklager in die jaren op kwetsbare tienermeisjes. Ze moedigde hen met complimenten, cadeautjes en winkel-uitjes aan Epstein massages te geven, die telkens uitdraaiden op seks.

Aanklager Damian Williams liet na de uitspraak in een videoverklaring weten dat „de weg naar gerechtigheid veel te lang is geweest”, maar dat hij trots is „op de moed van de meisjes - nu vrouwen - die uit de schaduw zijn gestapt en in de rechtszaal hebben getuigd.”

Maxwell werd, naast de vijf aanklachten waar ze schuldig aan bevonden werd, vrijgesproken van de aanklacht dat ze een minderjarige heeft verleid om te reizen voor illegale seksuele handelingen.

In een ander proces moet Maxwell nog terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein. Ze kan in totaal tientallen jaren gevangenisstraf opgelegd krijgen. De rechter stelde woensdag nog geen datum vast waarop de strafmaat bepaald wordt.