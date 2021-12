‘Gamestonk!!’ - het jaar van Elon Musk in elf tweets en uitspraken

Etsy

Even leek het erop dat Etsy – een online marktplaats waarop kleine ondernemers sieraden, kleding en andere spullen verkopen – een bijzonder goede januaridag tegemoetging. Nog voor opening van de Nasdaq, waaraan het bedrijf genoteerd is, liet Musk zich enthousiast uit over het koopje voor zijn huisdier. Het aandeel opende ruim 8 procent hoger dan het de vorige dag sloot – maar van die winst was al gauw weinig meer over.

GameStop

Opstandige beleggers waren al enkele weken bezig met hun revolte rond de beursgenoteerde Amerikaanse gamewinkelketen GameStop. Ze kochten massaal het noodlijdende aandeel, waardoor speculerende hedgefondsen geld verloren. Musk gooide met deze tweet olie op het vuur. De opzettelijke verschrijving van de naam GameStop is een knipoog naar een veel gedeeld plaatje op internet. Musk zette in zijn tweet ook de link naar r/wallstreetbets. Dat is de pagina op forum Reddit waarop de beleggers hun acties coördineerden. Hoeveel invloed Musk precies had op het aandeel is moeilijk te zeggen, maar het opende een dag later meer dan twee keer zo hoog.

Dogecoin #1

Musks invloed op cryptovaluta in het afgelopen jaar is moeilijk te ontkennen. Niet lang nadat hij zich enthousiast had uitgelaten over bitcoin, liet Musk ook weten warme gevoelens te hebben voor dogecoin. De obscure cryptomunt werd enkele jaren geleden als parodie op bitcoin bedacht, maar maakte begin dit jaar een flinke opmars. Na Musks tweet schoot de prijs met 50 procent omhoog naar 0,058 dollar.

Dogecoin #2

Zichzelf kronend tot ‘The Dogefather’ kondigde Musk in april zijn optreden bij de Amerikaanse tv-show Saturday Night Live aan. De prijs van dogecoin liep al enkele dagen op, vermoedelijk omdat enkele andere bekende mensen, zoals de steenrijke zakenman Mark Cuban, lieten weten dat ze in de munt investeerden. De koers steeg begin mei tot een niet meer bereikte piek van 0,57 euro. Na Musks tv-optreden zakte de munt weer in.

Dogecoin #3

Musk was al langer bezig om betaling van Tesla-producten met cryptomunten mogelijk te maken. De eerste poging met bitcoins werd afgekapt in mei van dit jaar, maar Musk wil dit hoe dan ook op termijn voor elkaar krijgen – ook met andere munten, zoals de dogecoin, liet hij in onlangs weten. De prijs van de cryptomunt steeg die dag met meer dan 20 procent.

Bitcoin #1

In het najaar van 2020 begon de bitcoinprijs hard op te lopen. Miljoenen mensen investeerden in de cryptomunt, en ook steeds meer bekende mensen profileerden zich als aanhangers van de munt. Zo ook Musk. Eind januari voegde hij de hashtag #Bitcoin aan zijn Twitter-profiel toe, later die ochtend tweette hij dat het „onvermijdelijk” was geweest. De prijs van bitcoin steeg die dag korte tijd ruim 10 procent, en er werd anderhalf tot tweemaal zo veel in gehandeld als op voorgaande dagen.

Bitcoin #2

„Ik ben aan de late kant, maar ik ben voorstander van bitcoin” 31 januari op Clubhouse

In een gesprek met investeerders en zakenlieden zei Musk dat hij eerder in bitcoin had moeten stappen. Bewust van zijn invloed was hij zich al wel: „Ik moet opletten met wat ik hier zeg, sommige van deze dingen kunnen de markt echt in beweging brengen.” Verrast waren beleggers echter niet meer nadat hij twee dagen eerder de hastag #Bitcoin aan zijn Twitterprofiel had toegevoegd. Het aandeel maakte na het Clubhouse-gesprek geen grote sprongen.

Bitcoin #3

Tesla kondigde in februari aan 1,5 miljard dollar aan bitcoin te kopen en op termijn de munt te wilen accepteren voor aankoop van auto’s. Dat stuwde de cryptomunt op. Maar in het voorjaar uitte Musk zijn zorgen over het hoge energieverbruik van de digitale valuta. De prijs daalde toen al een aantal dagen, maar na dit bericht kelderde de waarde snel naar onder de 40.000 dollar – voor het eerst sinds maanden.

Bitcoin #4

„Hoogstwaarschijnlijk zal Tesla de bitcoin weer gaan accepteren” 21 mei tijdens een cryptoconferentie

Op een cryptoconferentie in mei, niet lang nadat Tesla verkondigde dat het niet doorgaat met de aankoop van bitcoins, maakte Musk weer een draai. Hij had zich nu wat meer verdiept in het energieverbruik van de cryptomunt, en concludeerde dat de energie in sommige gevallen van hernieuwbare energiebronnen kwam. Als dat aandeel verder toeneemt, gaat Tesla waarschijnlijk weer bitcoin accepteren, zei Musk. De bitcoinprijs bleef de hele week erna stijgen.

Tesla #1

In de Verenigde Staten woedde al een tijd een discussie over de ‘miljardairsbelasting’, een wet die ervoor moet zorgen dat een paar honderd Amerikaanse miljardairs belasting betalen over hun in waarde gestegen aandelen. Een van hen is Musk, fervent criticus van de wet. In november stelde hij zijn volgers voor om 10 procent van zijn aandelen in Tesla te verkopen. Volgens hem is dat voor hem de enige manier om belasting te betalen, omdat hij geen loon krijgt uitbetaald. Een meerderheid stemde in de Twitter-poll voor, en zo heeft hij sindsdien voor miljarden dollars aan Tesla-aandelen verkocht. De koers ervan stortte na de poll in, het aandeel noteerde drie dagen later 17 procent lager. Musk wil vermoedelijk met het geld een grote belastingaanslag bekostigen.

Tesla #2

Zonder uitleg of opvolgende berichten tweette Musk drie weken geleden dat hij overweegt „zijn banen op te zeggen en fulltime influencer te worden”. De tweet heeft het internet nog dagenlang beziggehouden – ‘is het serieus of niet?’ – en het aandeel van Tesla kreeg het de week erna te verduren. De koers was aan het einde van die week ruim 8 procent lager.