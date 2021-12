Ella Kapteijn: ‘We dreigen de stabiliteit van voor corona te verliezen’

Ella Kapteijn is hoofd Balie van de Stadsschouwburg Utrecht. In deze tijd van corona staat ze in direct contact met het publiek.

Wat zijn de problemen waar je op dit moment mee te maken hebt?

„Het perspectief is zo onzeker. Twee weken geleden hadden we goede hoop dat onze kerstvoorstelling De Kleine Zeemeermin in de regie van Thibaud Delpeut op 24 december in première zou gaan. Het zou een feestelijke familievoorstelling worden die al heel veel keren uitverkocht was. Maar de persconferentie zette alles weer op losse schroeven.

„Met directeur Lucia Claus en ons team moeten we elke keer het speelschema wijzigen. Onze schouwburg is normaal gesproken elke dag open van ’s morgens negen uur tot ’s avonds twaalf. We brengen zo’n 500 voorstellingen per jaar voor ruim 200.000 bezoekers. Sinds corona zijn er zo’n 450 optredens geannuleerd of verplaatst, dat gaat om enorm veel mensen. Ik spreek teleurgestelde mensen aan de kassa, de telefoon of heb contact via de mail omdat zij de voorstelling die ze geboekt hebben niet kunnen bezoeken.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Veel mensen snappen wel wat er gaande is, soms na enige uitleg. Een enkele keer moeten we loten omdat we van een volle zaal naar een ‘1,5 meter zaal’ moeten.

„Die loting gaat op zich goed. We doen dat bijvoorbeeld door elke derde boeking aan te vinken. Voorstellingen worden indien mogelijk verplaatst. Het verschuiven van het publiek dat een kaartje had gekocht, is zeer arbeidsintensief. Daarmee zijn we gestopt. Wat we nu doen is geld terugstorten. Maar het is niet leuk de hele dag geld over te boeken en mensen te woord te staan als er niets tegenover staat.”

Wat is je grootste zorg?

„Zorgen zijn er veel. Zoals Lucia Claus altijd zegt: ‘Wij zijn ervoor om het publiek een prachtige theaterervaring te bieden, dat doen we samen met de kunstenaars.’ Dat kan nu niet meer, laten we hopen dat het tijdelijk is.

„Binnen de schouwburg maak ik me zorgen over alle medewerkers die veel minder of geen werk meer hebben. En ook over de cultuursector in het algemeen. Er zijn zo veel mensen en instellingen die het zwaar te verduren hebben of die buiten de boot vallen.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Vertrouwen. Dat is wat we het meeste nodig hebben. Door de onzekerheid is het publiek terughoudend geworden. Mensen reserveren minder snel een kaartje, en dat heeft weer gevolgen voor de gezelschappen zelf en voor de schouwburgen. We dreigen de stabiliteit van voor corona te verliezen.

„Corona onder controle betekent onder andere dat we weer naar theater, bioscoop, musea en restaurants kunnen. Toch de kers op de taart van mijn dagelijkse leven.”