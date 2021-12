De Volksbank mag rekeningen van ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten

De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogeheten ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdag besloten. Een jaar geleden bepaalde de rechtbank nog dat de bank de rekeningen van de man wél mocht sluiten.

De Volksbank zegde de rekeningen van de man destijds op, omdat hij bepaalde informatie niet aan de bank wilde verstrekken en in de Verenigde Staten belasting zou ontduiken. Het besluit is nu anders, omdat de rechtbank vindt dat niet is aangetoond dat de man zijn Amerikaanse belastingplicht ontloopt. Bovendien was hij volgens de rechter niet verplicht de door de financiële instelling gevraagde informatie te geven.

Een ‘onbedoelde Amerikaan’ is een Nederlandse staatsburger die wegens geboorte in de VS of omdat een van de ouders Amerikaans is, door de Verenigde Staten als Amerikaan wordt beschouwd. Wie de Amerikaanse nationaliteit heeft moet in dat land belastingaangifte doen, ook als die persoon niet in de VS woont. Soms betekent dit dat iemand dubbel belasting betaalt.

Nederland en de Verenigde Staten hebben bovendien een belastingverdrag dat bepaalt dat over rekeningen met minder dan 50.000 euro geen belasting hoeft te worden betaald. De rekeningen van de man in kwestie vielen binnen deze regeling.

