De beste tentoonstellingen van 2021 volgens NRC-recensenten

Opeens was niet meer een sculptuur van Jeff Koons het duurste kunstwerk van een levende kunstenaar, maar een digitale creatie – een zogeheten NFT, non-fungible token – van Pak, een in anonimiteit levende kunstenaar. Waar Koons het nog moest doen met 91,1 miljoen dollar voor zijn Rabbit werd dit najaar 91,8 miljoen dollar betaald voor het digitale kunstwerk The Merge – dat vooralsnog bestaat uit een oplage van 266.445 ‘massa-eenheden’, in de secundaire handel worden dat er steeds minder.

Dat zoiets zou gebeuren is geen grote verrassing. Eerder dit jaar werd al een NFT van Beeple al voor 69 miljoen dollar verkocht. Dat was een digitale collage Everydays: The First 5,000 Days, een overvol werk waarin Beeple (die als Mike Winkelmann door het niet-virtuele leven gaat) 5.000 afbeeldingen bij elkaar plakte die hij tussen 2007 en 2020 dagelijks had gemaakt.

De groeiende aanwezigheid van deze digitale kunstwerken werd bevestigd in de Power top 100 van Art Review, dat jaarlijks een lijst maakt van de belangrijkste ‘figuren’ in de kunstwereld. Dit jaar gaat de eerste plaats naar ERC-721, een standaard voor NFT’s die het mogelijk maakt de virtuele eigendomscertificaten aan unieke gebruikers te koppelen. „In 2021 maakte ERC-721 duidelijk dat digitale kunst uniek kan zijn” en hiermee „is er een nieuwe generatie verzamelaars ontdekt”, schreef Art Review. Zonder een voorspelling te willen doen hoe lang deze digitale kunstwerken tegen zulke enorme bedragen weggaan, concludeert het blad dat 2021 heeft laten zien dat de kunstwereld er een is van „chaos en creatieve onzekerheid”.

Een ander soort onzekerheid overviel de bezoekers van de genomineerden van de Turner Prize. Alleen collectieven maakten dit jaar kans, en dat viel niet goed. Het was een mooie gelegenheid dat ’s wereld bekendste prijs maar eens opgeheven moest worden, stelde een journalist in haar twee-ballen-recensie. Als vorm er niet meer toe doet, maar alleen nog het ideaal – laten we dan maar inpakken, klonk het eensgezind.

Eenzelfde ergernis overviel de bezoekers van de tentoonstelling Slavernij. Tien waargebeurde verhalen in het Rijksmuseum en de tentoonstelling Kirchner en Nolde: Expressionisme en kolonialisme in het Stedelijk Museum Amsterdam. Waar de slavernij-tentoonstelling in deze krant vijf ballen kreeg, klonk er ook kritiek omdat er te weinig context zou worden geboden. Over de grens stelden vonden recensenten de Slavernij-tentoonstelling baanbrekend. De expositie was dan ook groots in opzet, en innovatief in het over het voetlicht brengen van een geschiedenis waarvan de meeste sporen zijn uitgewist.

Echte boosheid was er bij de kijkers van de expositie Kirchner en Nolde . Het werk van deze twee expressionisten werd in een ‘Tropenmuseum-achtige setting’ getoond: er waren uitlegvideo’s en de werken werden geplaatst naast hun niet-Europese inspiratiebronnen. Waar het bij de slavernijtentoonstelling ontbrak aan context, werd die hier juist te veel geboden, vonden veel critici. Kunst werd zo buitenspel gezet, en als het vanaf nu zo moest dan was het einde van kunstmusea in zicht.

Misschien gaan we daar ook wel naartoe, maar dan niet door Kirchner en Nolde, maar door de NFT’s en collectieven. Wie naar de top 100 van ‘beeldbepalers’ in Art Review kijkt, ziet namelijk dat er verschuivingen zijn: museumdirecteuren daalden in de lijst, waar anonieme platformen winnen aan terrein, kunstcollectieven staan er hoger in dan individuele kunstenaars. In een jaar waarin musea vaak dicht waren door corona, verloren ze ruimte aan de digitale kunstwerken en collectieve ervaringen.

Niet getreurd: misschien is de digitale wereld wel dé oplossing voor ‘kunstconflicten’: digitale kunst kan je delen met gelijkgezinden en dan is er helemaal geen context meer nodig. Dat de dure NFT-werken vaak niet te bezichtigen zijn, slikken we dan even in. Niet voor art’s sake, maar voor de lieve vrede, de breed gedragen context en de collectiviteit.

Toef Jaeger

Foto’s: Jan Miense Molenaer, Gezicht, Gehoor, Reuk, Smaak, Gevoel, c. 1637. Panelen, ca. 20 x 24 cm: Mauritshuis Den Haag

Anne Imhof: Natures Mortes. Palais de Tokyo, Parijs: Andrea Rossetti

Natasja Kensmil, Schwarzkopf, 1998, olieverf op doek, 186 x 145 cm: Becht Collection

De tentoonstelling Mirror | Mirror in Kunsthal Kade in Amersfoort: Ilvy Njiokiktjien

Paula Rego, De kunstenaar in haar studio, 1993. (acryl op doek, 180 x 180 cm): Leeds City Art Gallery

Tentoonstelling ‘Engelenkeel’ van Berlinde de Bruyckere in het Bonnefantenmuseum in Maastricht: Chris Keulen

Foto uit de serie: ‘Of life of love of sex of movement of hope’: Liz Johnson Artur

Stadswijk Little C in Rotterdam. Architecten: CULD, Inbo e.a.: Andreas Terlaak

Pablo Picasso, Le dejeuner sur l’herbe d’après Manet, Vauvenargues 27 février 1960 (olieverf op doek, 114 x 146 cm): Nahmad collection