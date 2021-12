De beste series en tv-programma’s van 2021 volgens NRC-recensenten

Pose, seizoen 3

De baanbrekende serie over de zwarte en latino New Yorkse ballroomscene geeft een laatste keer een intieme blik in de levens van de geliefde queer personages. Dit laatste seizoen speelt zich af in 1994; het jaar waarin aids de voornaamste doodsoorzaak werd voor Amerikanen tussen de 25 en 44 jaar. Ontroerend, spectaculair, vaak tragisch, en o zo aangrijpend.