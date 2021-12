De beste podcasts, games en strips van 2021 volgens NRC-recensenten

The most important comic book on earth - Stories to save the world

Het beste boek is ook meteen het belangrijkste. Bekende kunstenaars, artiesten, milieuactivisten en stripmakers leveren een urgent, actueel en inspirerend stripboek af, waarin het klimaat centraal staat: over hoe de mens moet veranderen om een wereld over te houden. Elk van de 120 stripverhalen is even waardevol. Graphic journalism in optima forma.