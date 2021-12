De beste films van 2021 volgens NRC-recensenten

Als iemand haar vraagt of ze een Gouden Leeuw kreeg door positieve discriminatie, antwoordt filmregisseur Audrey Diwan dat „ze een film hebben verkozen, niet een vrouw”. Het is jurylid Chloé Zhao die haar heeft ingefluisterd dat te antwoorden. Geen overbodig advies: het onderwerp kwam meteen aan bod in een interview dat Diwan gaf de dag na haar overwinning op de Franse radiozender France Inter.

2021 was een opmerkelijk jaar voor vrouwelijke filmregisseurs. Voor de tweede keer ooit kreeg een film gemaakt door een vrouw de Gouden Palm. De meest prestigieuze prijs op het festival van Cannes ging naar bodyhorrorfilm Titane van Julia Ducournau. Op het filmfestival van Venetië ging Diwans abortusdrama l’Événement er met het belangrijkste beeldje vandoor. Het was slechts de zesde maal dat een film van een vrouw de prijs kreeg. En Chloé Zhao kreeg als tweede vrouw ooit de Oscars voor Beste Film en Beste Regie tijdens de 93ste Academy Awards voor roadmovie Nomadland.

„De reden dat dit opvalt, is vooral omdat de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke winnaars eerder zo scheef was”, stelt Marijke de Valck, hoofddocent Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht en mede-oprichter van het Film Festival Research Network (FFRN). De verschuiving lijkt het resultaat van trends en maatschappelijke veranderingen die al enkele jaren spelen. Zo vertelde Audrey Diwan op France Inter dat „als je vrouwen films laat maken, ze nu eenmaal ook prijzen winnen.” Het aantal vrouwelijke regisseurs lijkt in sommige landen langzaam te stijgen, hoewel het nog steeds relatief laag is. Zo krijgen in Frankrijk filmproducties met vrouwen als regisseur, cinematograaf of productieleider een subsidiebonus van 15 procent. In 2019 konden slechts een vierde van alle Franse filmproducties deze bonus claimen, in 2020 en 2021 steeg dat aantal naar een derde.

Niet alleen subsidieverstrekkers en financiers hebben de laatste jaren oog voor een meer gelijkwaardige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke makers, ook filmfestivals. „Vrouwen hebben altijd al films gemaakt”, stelt De Valck. „Alleen belandde hun werk niet altijd op plekken die zichtbaar zijn voor het brede publiek zoals Cannes of Venetië, maar eerder op kleinere en meer gespecialiseerde festivals.” Hier komt volgens De Valck verandering in doordat „bij steeds meer mensen doordringt hoe vreemd het is dat vrouwen binnen de filmwereld een gemarginaliseerde positie innemen”. Ook is er volgens haar meer aandacht voor „de strijd die vrouwelijke filmmakers al jaren leveren voor meer zichtbaarheid”. Zo kwam het filmfestival van Venetië in 2019 onder vuur te liggen toen slechts twee van de eenentwintig films in de hoofdcompetitie door een vrouw waren geregisseerd. In 2021 waren er vijf films van vrouwelijke (co-)regisseurs op eenentwintig films.

Ook de samenstelling van de jury’s ligt onder een vergrootglas. In 2018 sloten talloze festivals zich bijvoorbeeld aan bij de ‘5050×2020-campagne’ waarmee ze beloofden tegen 2020 te streven naar meer transparantie over hun filmselectie en een meer gelijkwaardige genderverdeling binnen hun organisatie. De jury van Cannes die Ducournau lauwerde bestond uit vijf mannen en vijf vrouwen, de jury van het filmfestival van Venetië die Diwan uitkoos uit vier vrouwen en drie mannen. Volgens De Valck kun je je beter afvragen waarom er niet eerder werd nagedacht over dit soort zaken. „Iedereen, ook juryleden, neemt een eigen belevingswereld mee als je een film beoordeelt én bespreekt met andere juryleden.”

Sabeth Snijders