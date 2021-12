Robin Fransman, initiatiefnemer van Herstel NL, overleden aan Covid-19

Robin Fransman, een van de initiatiefnemers van campagne Herstel NL, is dinsdag overleden aan Covid-19. Dat bevestigen bronnen aan NRC. Fransman was bewust ongevaccineerd en was erg kritisch over de werking van vaccins en het coronabeleid van het kabinet. Hij was politicoloog en actief als lobbyist en voor denktank De Argumentenfabriek.

Op 3 december twitterde Fransman dat hij besmet was met het coronavirus. „Het werd ook een keer tijd” schreef hij. Enige tijd later werd hij in Amsterdam opgenomen in het ziekenhuis. Daar overleed hij dinsdag aan Covid-19.

Actiegroep Herstel NL werd in april 2020 opgericht door een groep economen, artsen en andere deskundigen. In februari 2021 lanceerde de club een grootschalige campagne voor het opheffen van de lockdown die destijds van kracht was, omdat de maatregelen volgens de initiatiefnemers „meer schade berokkenen aan de samenleving, dan dat het oplevert”.

In Den Haag en Amsterdam verschenen honderden billboards met de tekst „Er is een plan waarmee Nederland open kan” en de oproep om de lockdown per 1 maart op te heffen. Via crowdfunding haalde de groep 100.000 euro op voor de campagne.

Bij de campagne sloten in eerste instantie verschillende prominente economen aan, waaronder oud-directeur van het Centraal Plan Bureau Coen Teulings en Rabobank-topvrouw Barbara Baarsma. Zij distantieerden zich kort na het lanceren van de campagne van Herstel NL, omdat ze vanuit de maatschappij veel kritiek kregen op hun deelname.

De publiekscampagne werd eerder dan gepland stopgezet. De actiegroep liet destijds zelf in een verklaring weten dat de reden hiervoor was dat de groep vanuit Den Haag onder „grote druk” was gezet om hun campagne „te staken tot na de verkiezingen”.