Sasja Hagens schildert al 25 jaar de havens in Rotterdam: ‘Ik wil laten zien hoe kleurrijk havenlandschappen zijn’

Toen ze vijfentwintig jaar geleden voor het eerst de Rotterdamse haven schilderde, oogstte beeldend kunstenaar Sasja Hagens meewarige reacties. „Ben je bootjes aan het schilderen? werd me gevraagd. Naakte dames of bloemstillevens, dat kon nog net. Maar bootjes… dat was toch meer iets voor oude mannetjes.”

Hagens (Utrecht, 1973) werd als maritiem schilder naar eigen zeggen „wereldberoemd in Rotterdam”. Honderden odes aan de haven schilderde ze. Kleurrijke, vaak pasteuze doeken met hoofdrollen voor de Maas, kranen, grote en kleine schepen. Het is kunst die vele Rotterdammers aanspreekt. Het stadhuis en het Maritiem Museum kochten haar werk. Ook hangen haar schilderijen in de lobby’s van tal van Rotterdamse bedrijven. Zoals te zien is op foto’s in het in december verschenen Part of Rotterdam, een Engelstalig boek met een keuze uit Hagens’ havenschilderijen van de afgelopen kwart eeuw.

Sasja Hagens in haar studio. Foto Peter Bak

Terugkijken doet ze normaal niet graag, zegt Hagens. Bovendien klinkt 25 jaar al snel „als een oude taart”, zegt ze met een lach. Maar toen Saipem 7000 (2006), een groot doek van een boorplatform dat in een dok wordt schoongespoten, vorig jaar werd geselecteerd voor de door Museum Boijmans Van Beuningen samengestelde tentoonstelling Maritieme Meesterwerken was dat een mijlpaal die ze niet ongemerkt wilde laten passeren. „Op die tentoonstelling, in het Maritiem Museum, hang ik opeens naast Willem de Kooning, Frank Stella en Claude Monet.”

Ontboezeming

Ze begint haar boek met een ontboezeming over de kiem van haar fascinatie voor grote schepen. We zien een foto van de zevenjarige Sasja Hagens aan het roer van de Waratje, een houten zeilschip waarmee de familie Hagens tochten maakte op het Haringvliet en het Veerse Meer.

Op een dag koerste de Waratje op Breskens aan. Bij het oversteken van de Westerschelde, een drukke vaarweg waar de zeilen moeten worden gestreken, viel de motor van de zeilboot uit. Daar dobberde het gezin Hagens opeens stuurloos. Voor de jeugdige Sasja een bepalend moment, vertelt ze in haar inleiding. „Opeens trokken absurd grote containerschepen traag en ongenaakbaar vlak aan ons voorbij. Ik was betoverd, voorgoed. Mijn vakantie kon niet meer stuk.”

Hagens als 7-jarige met de familie op houten zeilschip Waratje in Zeeland. Beeld Sasja Hagens

Met het verdwijnen van de havenactiviteiten uit het stadscentrum van Rotterdam verdwenen ook de vele maritieme schilders. Hagens heeft het gevoel al decennia het rijk alleen te hebben.

Wat zich in Europoort en op de Maasvlakte afspeelt, daar hebben veel Rotterdammers geen weet van, merkte ze. Vaak wordt ze als expert uitgenodigd om te spreken over de haven. „Wie komt daar ooit? Je kunt er nauwelijks bij. Trotse gevoelens over een van de grootste havens van de wereld kom ik slechts weinig tegen. De haven is ook vaak negatief in het nieuws. Dan gaat het over vervuiling, over brand of ander gedoe.”

Met haar schilderijen wil ze de schoonheid van de havens tonen. „Nee, het is geen propaganda, dat is mijn taak als kunstenaar niet. Ik wil laten zien hoe prachtig en kleurrijk die havenlandschappen zijn. Soms sta ik in een droogdok naast zo’n monumentaal gevaarte. Verwonderd kijk ik dan naar zo’n pistachegroene algenhuid, vol roestvlekken waar rode menie overheen is geschilderd. Zo’n kleurexplosie vind ik humor, daar valt niks aan te verbeteren.”

Zand en modder

De foto’s die ze in de haven schiet gebruikt ze als uitgangspunt voor haar schilderijen. In haar atelier zet ze de werkelijkheid desgewenst naar haar hand. „Ik ben de baas”, zegt Hagens. Dus als links een kraan staat die compositorisch beter tot zijn recht komt aan de andere kant, schildert ze hem rechts. Haar acrylverf mengt ze met emulsie, zand en modder om de monumentale vormen lekker dik op het doek te kunnen aanbrengen.

Een schildering uit 2007. Beeld Sasja Hagens

Op de tentoonstelling in het Maritiem Museum schrok ze soms van de maritieme schilderijen van haar voorgangers. „Best wel pittig, al die gevaren waar zeelui vroeger aan bloot werden gesteld. Op die expositie hangen best veel sombere schilderijen. Ik hoor van de mensen die scholieren rondleiden dat ze weleens doeken overslaan om te voorkomen dat leerlingen depressief het museum verlaten. Ik hoor dat jonge mensen de sfeer van mijn schilderij vaak wel weten te waarderen. ‘Juf’, zeggen ze, ‘dit vinden we echt mooi.’”

Sasja Hagens: Part of Rotterdam. Eigen beheer, 176 blz., €40,00. Maritieme Meesterwerken, een 'Boijmans bij de buren'-expositie in het Maritiem Museum in Rotterdam, duurt nog t/m 4 sept 2022

