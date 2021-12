Rotterdamse ziekenhuisbazen: ‘We zijn echt langs de afgrond gegaan’

Onlangs sprak Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis, tijdens de dagafsluiting op de verpleegafdeling een jonge verpleegkundige, die in één dienst afscheid had moeten nemen van twee patiënten. Eén van hen was een oudere, eenzame vrouw met corona. „Ze had de hele week voor haar gezorgd. Ze barstte in tranen uit en zei: ‘Ik was haar familie en ze heeft het niet gered. Ze is onder mijn handen gegaan.’ Ik voelde haar verdriet.”

Hij vertelt het in het kantoor van Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De bestuurders van de twee Rotterdamse ziekenhuizen, de een gevestigd op Zuid, de ander op Noord met een tweede locatie in Schiedam, kijken op verzoek van NRC gezamenlijk terug op dit jaar, dat opnieuw werd gedomineerd door corona. En ze blikken vooruit op hoe de zorg beter ingericht kan worden.

Ooit volgden Tasche (62) en Langenbach (52) samen een leergang aan de Harvard Business School. Nu komen ze elkaar tegen bij regionale overleggen en werken ze regelmatig samen – zoals bij het overplaatsen van coronapatiënten, en bij de polikliniek die ze recentelijk openden. „Er is marktwerking in de zorg, maar er is wat mij betreft geen concurrentie tussen het Franciscus en Maasstad”, zegt Langenbach. „Er is zorgvraag genoeg in de toekomst. De kunst is dat we het samen doen.”

Het Franciscus, met vestigingen op de noordoever, heeft 800 bedden en 5.000 medewerkers. Het Maasstad, op Zuid in Lombardijen, beschikt over 600 bedden en 3.500 medewerkers. De druk op de verpleegafdelingen en de intensive care is in beide ziekenhuizen blijvend hoog. Van de 22 IC-bedden in Maasstad is er op de dag van het interview nog één vrij. In het Franciscus zijn een dag eerder 18 van de 20 IC-bedden bezet.

Maar Tasche geeft aan dat ze nu maar 17 of 18 IC-bedden als beschikbaar opgeven, omdat een op de zes IC-verpleegkundigen is uitgevallen. In het Maasstad ligt dat ziekteverzuim iets lager op dit moment, rond de 10 procent.

Wat is de voornaamste reden van die uitval?

Tasche: „Wij zijn al maandenlang opgeschaald, hebben vroeg in de crisis ruimte gemaakt voor extra IC-bedden. Dat eist nu zijn tol. Reden voor uitval is vaak een combinatie van werk en de privésituatie.”

Langenbach: „Bijna twee jaar lang op je tenen lopen en steeds de angst hebben dat je niet meer de kwaliteit kan leveren die je wil. Als je dan nog maar één bed hebt, en soms géén bed. Die onzekerheid vreet aan artsen en verpleegkundigen.”

Tasche: „Iedereen kan keihard buffelen. Maar wat als er nu nog eentje bij komt? En er ligt al iemand aan de beademing op de spoedeisende hulp. Dat perspectief geeft veel stress.”

Langenbach: „Ik had gisteren overleg met de ondernemingsraad. Daar kreeg ik het signaal dat soms ook medewerkers flauwvallen omdat ze dag in dag uit met een mondkapje en schort rondlopen in de warmte. We doen er alles aan om dat te voorkomen en de werkdruk te reduceren, maar het blijft een uitputtingsslag.”

Tasche: „Flauwvallen hebben wij nog niet gehad.”

Langenbach: „En daar komt nog eens de agressie bij. Minder en korter bezoek, dat uitleggen aan de familie is al lastig.”

Tasche: „Op de IC is één bezoeker per dag nu mogelijk. Tenzij iemand stervende is, dan kan er meer.”

Marjolein Tasche is sinds oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Foto Andreas Terlaak

Waar bestaat die agressie uit?

Langenbach: „Van verbale dreiging tot soms een klap of een duw. Het komt nu harder aan omdat veel medewerkers vermoeid zijn na bijna twee jaar corona.”

Tasche: „Laatst krabde iemand een medewerker. De familie wordt soms boos als een patiënt wordt overgeplaatst, of eist dat we meteen handelen.”

Langenbach: „Dit speelt op de spoedeisende hulp, op de verpleegafdelingen of in de hal bij de receptie. Wat minder vaak maar niet minder heftig op de IC, waar je niet zomaar op kan lopen.”

Tasche: „Het is niet nieuw. We delen één keer per maand een gele of rode kaart uit. Bij rood is die patiënt niet meer welkom, behalve als het acuut is. Wij hebben extra beveiliging ingezet bij de verpleging.”

Langenbach: „Wij ook.”

Tasche: „Die staan bij de deur. En we doen soms de verpleegafdelingen op slot. De IC vinden ze vaak eng, die zijn dicht, moet je met een pas in.”

Langenbach: „Het ziekenhuis is een openbaar gebouw, verpleegafdelingen loop je zo op.” [Later wordt bekend dat Maasstad de maatregelen verscherpt.]

Tasche: „Per dienst hebben we zes beveiligers voor beide locaties. De verpleging heeft geen tijd om in een ruziesituatie de discussies aan te gaan.”

Peter Langenbach is sinds juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Foto Andreas Terlaak

Langenbach toont op zijn telefoon een ‘dashboard’ met het aantal patiënten dat in het Maasstad op de verpleegafdelingen en de IC ligt. Opgetogen constateert hij dat er in de tussentijd één van de IC af is, wat betekent dat er nu twee bedden vrij zijn. „Dit is waar ik ‘s avonds mee naar bed ga en ’s ochtends mee opsta”, zegt hij als hij zijn telefoon in de lucht houdt. „Het laat mij echt nooit los.”

Zijn jullie in de buurt geweest van code zwart?

Tasche: „Ja.”

Langenbach: „Oeh, ja.”

Tasche: „Ik noem het code grijs, die momenten van suboptimale zorg: te vol, te veel op dat moment. Je maakt keuzes die niet in het belang van ideale zorg zijn. Vijf ambulances staan voor de deur, en de vijfde patiënt wordt er te laat uitgehaald.”

Langenbach: „Een maand geleden zei Hugo de Jonge [demissionair minister van Volksgezondheid] dat de ziekenhuizen nog ver verwijderd waren van code zwart. Dat zorgde voor veel irritatie, in ieder geval bij ons, zeker op de IC. Eigenlijk was het een lokale code zwart. Ja, er zijn dan misschien wel een paar bedden in andere regio’s beschikbaar, maar daar schiet je niks mee op als je eigen IC vol is en de hele regio bijna vol ligt. Dat geeft ongelofelijk veel spanning.”

Van de 35 IC-bedden in het Maasstad staan er 12 leeg. Het gaat om personeel, personeel, personeel Peter Langenbach Maasstad Ziekenhuis

Tasche: „Code zwart is het als de minister dat afkondigt. Dat doet hij pas 48 uur nadat álle tien regionale organisaties voor acute zorg vol zijn.”

Langenbach: „We zijn echt langs de afgrond gegaan, eind november.”

Tasche: „Met de buik over de bodem van het zwembad. Wederom.”

Langenbach: „Terwijl de bedden er zijn, hè. In het Maasstad hebben we 35 IC-bedden, maar er staan er twaalf leeg. Het gaat om personeel, personeel en nog eens personeel. Als we onze medewerkers blijven stretchen, heb je op korte termijn misschien wel resultaat, maar op lange termijn een veel groter probleem. Je bent mensen aan het uithollen.”

Tasche: „Wij hebben een nieuwe opleiding gestart: basisopleiding acute zorg. Dat is een halfjaaropleiding. Er is veel animo voor, een mooi voorstation om eventueel door te stromen naar IC-verpleegkundige. Er is al een aantal mensen afgestudeerd, de volgende lichting komt eraan. Zij kunnen taken uitvoeren in de acute zorg, zoals een IC-verpleegkundige doet.”

Een derde van de mensen die de opleiding verpleegkunde afrondt, verlaat binnen twee jaar de zorg. Echt treurig Marjolein Tasche Franciscus Gasthuis & Vlietland

Langenbach: „Verpleegkundigen zijn de schaarse factor. Als je verpleegkundigen voor de IC opleidt, heb je weer een tekort op de reguliere verpleegafdeling. Het is heel belangrijk dat het beroep van verpleegkundige maatschappelijk meer aanzien krijgt en er goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden zijn.”

Tasche: „Wij zien dat een derde van de mensen die de opleiding verpleegkunde afrondt, binnen twee jaar de zorg verlaat. Dat is echt treurig. Eigenlijk zou je iedereen die klaar is met zijn opleiding 10 procent kijk- en verbaastijd willen geven. Kijk in de keuken bij andere ziekenhuizen, ga eens langs in het Maasstad. Nu moet je meteen volle bak aan het werk. Daar waar je nog de droom had dat je af en toe met een patiënt kon praten, is het bikkelen.”

Langenbach: „Het is een soort ratrace waar we in zitten. Dat is in ieder ziekenhuis zo, er zit dus iets in het systeem dat moet veranderen.”

Hoewel gevestigd in dezelfde stad, verschilt het verzorgingsgebied van de twee ziekenhuizen. Waar het Franciscus veel patiënten heeft uit het centrum, Hillegersberg-Schiebroek en Lansingerland, komt het gros bij Maasstad uit IJsselmonde, Feijenoord en Charlois – Stadsdelen met veel huishoudens uit de lagere sociaaleconomische klasse.

„Mensen leven dicht op elkaar, hebben een relatief ongezonde levensstijl. Daardoor is er een hogere zorgvraag en een lagere levensverwachting”, zegt Langenbach. „Dat is geen goede combinatie met Covid.” De vaccinatiegraad op Zuid ligt ook lager dan op Noord. In het Maasstad is om die reden een pop-up-vaccinatiepunt ingericht. Artsen gaan de markt op om met mensen te praten en er is contact met centra in de wijken, zoals moskeeën, om de achterban te bereiken.

Wat voor invloed heeft corona op de andere zorg binnen jullie ziekenhuis?

Langenbach: „Het is een vergaande vorm van triage die nu plaatsvindt. Nadat we al langer planbare zorg, zoals knie- en heupoperaties uitstelden, stellen we nu ook niet-uitstelbare zorg, zoals chemotherapieën en transplantaties, uit. Dat wordt de komende tijd alleen maar erger als de Omikron-variant tot een volgende grote golf leidt. Dat gaat op lange termijn gezondheidsverlies opleveren voor patiënten. Daar zijn artsen op andere afdelingen soms boos over, gefrustreerd.”

Tasche: „We zien patiënten met een ernstiger ziektebeeld, doordat er uitstel is verleend of omdat diegene niet eerder naar de huisarts is gegaan. Er zijn ook minder toevalsbevindingen. Een longtumor wordt soms gevonden door een foto die je maakt voor een niet-ernstige buikoperatie. Die operaties gaan nu allemaal niet door.”

Langenbach: „Je kan Covid-patiënten niet weigeren, zij hebben een tekort aan zuurstof en zijn in het slechtste geval zo benauwd dat ze het gevoel hebben dat ze bijna stikken. Zij hebben direct zorg nodig om overlijden te voorkomen. Net als trauma-patiënten als gevolg van zware auto-ongelukken. Dat gaat altijd voor. Daar zijn ook noodbedden voor op de IC.”

Tasche: „Maar die liggen de laatste tijd óók vol.”

Langenbach: „Er zijn afspraken hoe je dit trieert, prioriteert. Maar ik vraag mij af of we per saldo op deze manier maximale gezondheidswinst behalen.”

Tasche: „Ik zie dat ook, maar ik zie even geen oplossing, want we laten niet iemand op de stoep stikken. Die acute zorg is nu zo groot, dat het de rest opeet.”

Wat leert de coronapandemie jullie voor de toekomst van de zorg, met de structurele capaciteitsproblemen en een bevolking die steeds ouder wordt?

Langenbach: „Het gaat niet lukken om de stijgende vraag op te vangen, zonder dat we de zorg substantieel anders inrichten en ergens significante keuzes maken. Als dat niet gebeurt, gaan we richting verdubbeling van de zorgkosten in 2040 en werkt één op de vier mensen straks in de zorg. Óf we moeten gezonder gaan leven. Óf zeggen: niet iedereen krijgt meer alle zorg die misschien nodig is om straks gemiddeld 105 te worden. Dat kan je niet overlaten aan de medisch specialist in de spreekkamer, die iedereen wil helpen.”

Tasche: „Tussen de regels door lees je in het regeerakkoord ook dat we als samenleving naar die cultuur moeten dat niet alles meer kan. Wil je die ombuiging bewerkstelligen, dan zul je stevig moeten investeren in de zorgprofessionals, zodat zij de ruimte krijgen om dingen beter en slimmer te organiseren. Als ik hier rondloop zie ik ongelofelijk veel gemotiveerde mensen. Als je hen die tijd zou geven, gaat het dak eraf. Dan komen de goede plannen voor de toekomst écht voor elkaar, zoals met digitalisering.”

Langenbach: „Een patiënt van 95 jaar zal heus geen marathon meer lopen, dus moet je dan nog een zware en risicovolle heupoperatie aanbieden? Misschien zijn er wel betere opties voorhanden die de zorg minder belasten en per saldo meer kwaliteit van leven opleveren. We moeten met patiënten veel meer in gesprek gaan over wat van waarde is, en op basis daarvan de behandeling doen. Gebeurt nu ook wel, maar dat kan veel meer.”

Wat doet deze crisis met de onderlinge solidariteit in jullie ziekenhuizen?

Tasche: „Wij doen het met elkaar, dat voel ik echt. Toen de vierde golf begon, moesten bijvoorbeeld de orthopedieverpleegkundigen wéér een cohortafdeling met coronapatiënten openen. Terwijl zij bewust kozen voor orthopedie, waar nooit iemand overlijdt. Maar ze doen dat. Dat respect voor al die collega’s is enorm.”

Langenbach: „Er is nog nooit zo’n nauwe verbinding geweest tussen artsen en verpleegkundigen, maar ook tussen collega’s uit de zorg en de ondersteunende afdelingen. We zijn dichter naar elkaar toe gekomen, begrijpen elkaar beter. Er is eenheid.”

Marjolein Tasche (Hengelo, 15 augustus 1959) is sinds oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarvoor was zij directievoorzitter van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Zij is opgeleid als fysiotherapeut en arts, ze was acht jaar huisarts. Op de Erasmus Universiteit promoveerde ze op longziekten bij kinderen. Ze is onder meer voorzitter van de Rotterdamse Zorg, dat zich bezighoudt met de (krappe) arbeidsmarkt in de zorgsector, en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Peter Langenbach (Zeist, 25 juli 1969) is sinds juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Hij studeerde in 1993 af aan de Koninklijke Militaire Academie en rondde in 1996 zijn doctoraal bedrijfseconomie af. Hij was werkzaam in (financiële) functies bij de Koninklijke Luchtmacht en het ministerie van Defensie. In 2004 begon hij in het Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg en van 2008 tot en met 2015 werkte hij als financieel directeur voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij is voorzitter van RijnmondNet, een organisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert.