Zeker 38 doden bij instorten goudmijn Soedan

Bij het instorten van een niet officieel meer in gebruik zijnde goudmijn in het westen van Soedan zijn dinsdag zeker 38 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP op gezag van de Soedanese autoriteiten. Volgens lokale media zijn zeker acht mensen met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden.

Het ongeluk vond plaats in de Darsaya-mijn op zo’n 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Khartoem. De mijn is al enige tijd gesloten, volgens het staatsbedrijf dat ervoor verantwoordelijk is, maar lokale mijnwerkers zouden er op eigen houtje toch weer aan de slag zijn gegaan.

Soedan is de op een na grootste goudproducent van Afrika, met vorig jaar een productie van 36,6 ton. Er storten volgens AP regelmatig goudmijnen in, omdat de veiligheidsvoorschriften lang niet altijd goed nageleefd worden.