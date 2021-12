Wim verloor door klokken alle besef van tijd

Horlogemaker Wim Toebast (86) werd juni 1956 gefotografeerd in de werkplaats van Reparatie Inrichting Uurwerken Te Gussinklo in de Weverstraat in Arnhem.

„Op die plek voelde ik me thuis. Mijn ouders hadden een bakkerswinkel in Elst. Ik hielp graag mee. Maar er zaten al twee oudere broers in het bedrijf. Ik zocht wat anders. Een buurman zag mij vaak knutselen met hout en zei: Wim, trouw met Ali, de dochter van de horlogemaker, dan heb je direct een beroep. Ik nam dat niet serieus, Ali was twintig jaar ouder. Na een blauwe maandag als zeefdrukker in de reclame werd ik alsnog leerling bij de plaatselijke horlogemaker. Ik startte op 2 januari 1952. De liefde voor het vak was er direct, kennis ontbrak. Mijn opleiding kreeg ik de jaren daarna bij Te Gussinklo in Arnhem. Ik merkte dat ik goed was. Mijn reparaties leverden nooit klachten op. In 1964 begon ik een eigen zaak in Ravenstein, samen met mijn vrouw Willy. Het liep uitstekend. Horloges waren in opkomst. Later maakten we de omslag naar digitaal. In het atelier bleef ik mechanische klokken herstellen. Ik kon goed alleen werken. We hadden geen kinderen. Dat gaf me alle tijd. In 2000, een jaar na de dood van mijn vrouw, stopte ik met de winkel. Maar het werken aan klokken ging door. Tien jaar geleden maakte in mijn achtertuin een zes meter hoog kunstwerk met slinger van roestvrij staal: alles geschroefd, zonder wijzerplaat, enkel het mechaniek.

Deze tijdloze klok heet ‘De onthaasting’. Tegenwoordig mag ik graag samen met mijn vriendin in mijn Maserati toeren door Duitsland. Ook zit ik geregeld voor mijn plezier in mijn werkplaats: meestal met kleine uurwerken. Als ik begin, is het zo drie uur later. Dat had ik als kind al, opgeslokt door het knutselen verloor ik elk besef van tijd.”

Horlogemaker Wim Toebast toen en nu.Ad Nuis