We kunnen niet alle fouten goedmaken

Dit is de tijd van Janus, de Romeinse god van januari, van oud en nieuw, orde en chaos, poorten, passages, van tijd, dualiteit, de god van openen en sluiten. Janus met de Januskop: een gezicht aan de voorkant en een gezicht aan de achterkant. De god van de drempel.

Wij gewone stervelingen denken dat we in een overgangstijdperk zijn beland en onder een poort door moeten. Dat denken we al een tijdje. Deze eeuw, of de vorige, of de volgende, is immers het tijdperk van Aquarius, waarin het lentepunt het sterrenbeeld van de Waterman binnengaat. Of misschien haal ik nou dingen door elkaar. Hoe dan ook is er een transformatie gaande en dat zie je aan de manier waarop we tegelijkertijd naar achter kijken en naar voren.

De WRR en de KNAW brachten in september gezamenlijk een advies uit met de lessen die je op verschillende beleidsterreinen uit corona kunt trekken. Het advies heet ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’ en het legt vijf toekomstscenario’s aan ons voor. Het eerste scenario heet ‘Terug naar normaal’. Hierin wordt de optie verkend dat corona verdwijnt en dat we in de toekomst terugkeren naar de situatie van daarvoor. Alsof alles slechts een boze droom is geweest: zijn we weer wakker, dan blijkt er in werkelijkheid niets veranderd.

Deze optie is denkbaar, natuurlijk, maar niet erg waarschijnlijk. Het is een stuk aannemelijker dat corona nog een tijdje tekeergaat, hevig of minder hevig, en dus heet het vijfde scenario ‘worst case’. In dat geval is er sprake van ontwrichting en lopen grote groepen mensen sociale achterstanden op. Maar of we nu omkeren of stagneren, in ieder geval moeten we vooruit, zegt het advies, en dus heet het slothoofdstuk ‘De weg vooruit: de noodzaak van robuust beleid’.

Het zijn interessante Janusvragen die hier opdoemen. We staan midden in de chaos op een drempel en moeten vooruit. Keren we terug zodra we vooruitgaan? Gaan we vooruit door in te grijpen? Waren we maar nooit van huis gegaan, waarom moesten we zo nodig opgroeien? Welke bagage nemen we mee en welke verworvenheden laten we in de tijd achter? Waarheen? Waarheen?

Dit zelfde Janusthema zie je op het ogenblik terug in alle ondernemingen van de mensheid. Je herkent het in de megalomane visie van de Great Reset. Met dat programma mikt het World Economic Forum op herstart, terug naar fabrieksinstellingen, om daarna virusvrij, bugfree, vooruit te kunnen. Zullen we het kapitalisme meenemen? Zullen we de democratie achterlaten? In extreem-rechtse kringen zingt het woord ‘Renaissance’ rond.

In meer humanistische projecten kom je het woord herstel opvallend vaak tegen en dan in verband met het verlangen terug te gaan naar de natuur. Of, wat zeg ik, terug naar de natuur? Vooruit naar de natuur! Nu ik aan het eind van het jaar mijn brievenbakje opruim, vind ik een uitnodiging voor een lezing van Nadina Galle. Een expert in de toepassing van nieuwe technologieën „to restore and reconnect” – ze gebruikt technologie om mensen opnieuw met natuur te verbinden.

Op mijn werktafel vind ik een boek van bioloog Leen Gorissen over ‘Natural Intelligence’. Gorissen zegt dat we de huidige wereldproblemen niet kunnen oplossen zoals we het altijd hebben gedaan, omdat we dan weer nieuwe problemen veroorzaken. Ditmaal zullen we de toekomst moeten vormgeven door om te zien en terug te grijpen op „miljoenen jaren van natuurlijke intelligentie”. De natuur houdt het immers al eonen vol.

De terugkeer naar de natuur is uiteraard niets nieuws, maar het verlangen ernaar laait wel opmerkelijk fel en modern op. Overal spijt, overal heimwee, maar dan in vooruitgangstermen. Het omdraaien zelf is inderdaad ouderwets, de geschiedenis hangt aan elkaar van herstel, restauratie en reset, maar de schaal waarop is nieuwerwets. De wetenschap maakt het doorzoeken van miljarden jaren opeens reëel mogelijk: ruimtetelescoop James Webb is zojuist vertrokken naar het begin van de tijd.

Wat moeten we hiermee, vraagt u zich af. Waarom dit Janusthema? Misschien is het alleen maar een spelletje voor Oud en Nieuw. Misschien wil ik de vrolijke belofte rondstrooien dat al onze menselijke fouten en vergissingen kunnen worden uitgewist door te resetten en gewoon een paar keer met James Webb heen en weer te reizen.

Maar misschien moeten we ons tegelijk realiseren dat we niet alle fouten kunnen goedmaken door om te draaien. Het zal niet lang duren, hoorde ik onlangs iemand zeggen, of het wordt technisch mogelijk ieder woord af te luisteren dat in het verleden ooit is gesproken, omdat geluid nooit uit de kosmos verdwijnt. Dat mag een vriendelijke waarschuwing voor ieder van ons zijn: zodra woorden eenmaal zijn uitgesproken is er nooit meer een weg terug naar normaal.