Wayne Thiebaud schilderde alsof hij cake glazuurde

Ruim zestig jaar schilderde Wayne Thiebaud taarten, ijshoorntjes, hotdogs, lippenstiften en andere naoorlogse americana, thematiek waarmee hij uitgroeide tot een van de meest herkenbare en geliefde Amerikaanse kunstenaars. Op eerste kerstdag overleed Thiebaud, 101 jaar oud. Dat heeft zijn galerie Aquavella bevestigd, melden Amerikaanse media.

Thiebaud werd in 1920 geboren in een Mormoonse boerenfamilie in Arizona. Hij groeide op tijdens de Grote Depressie en hielp zijn vader door koeien te melken, herten te schieten en groenten te planten. Als kunstenaar was Thiebaud een relatieve laatbloeier. Hij had jarenlang reclame-uithangborden en filmposters geschilderd toen hij halverwege de jaren vijftig besloot kunstenaar te worden.

Zijn vriend Willem de Kooning, de in Rotterdam geboren schilder, raadde Thiebaud aan om te schilderen wat hij écht wilde schilderen, een onderwerp waarmee hij zich voor altijd zou kunnen bezighouden. Met een uitverkochte tentoonstelling van taart- en cakeschilderijen bij de New Yorkse Allan Stone Gallery brak hij in 1962 door. Sindsdien schilderde Thiebaud heel veel meringue, slagroom- en kersentaarten.

Vaak is hij gerekend tot de pop-artkunstenaars. Maar Thiebauds benadering van de iconografie van het Amerikaanse leven week af van die van leeftijdgenoten als Andy Warhol: minder kritiek en satire, meer nostalgie, vreugde en verlangen.

Ook maakte hij gebruik van abstract-expressionistisch schildertechnieken. Met een paletmes bracht hij de verf dik op. Dat resulteerde in doeken met ogenschijnlijk zacht glanzend ijs, wolkige slagroom of hard glanzende suikerlagen.

Glazuren

Over zijn techniek schreef NRC-criticus Janneke Wesseling in een bespreking van een Thiebaud-retrospectief in Museum Voorlinden in 2018: „Als Thiebaud schildert, is hij in feite cake aan het glazuren. Hij is geobsedeerd door ‘object transference’: dat de verf lijkt op de substantie van de afbeelding. De schilderijen hebben een sterke tactiele kwaliteit, maar het is een tactiliteit die uitsluitend bestemd is voor het oog.”

Thiebauds werk is ook vaak vergeleken met dat van Edward Hopper, zijn landgenoot die snapshots van het Amerikaanse leven met pathos doordrenkte, en met dat van Giorgio Morandi, de Italiaanse stillevenschilder.

Artnet News interviewde Thiebaud vorig jaar ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. De kunstenaar, die toen nog regelmatige tenniste en schilderde, werd gevraagd welke taart hij adviseerde als remedie tegen de ongemakken van de coronapandemie. Zijn antwoord: „Ik zeg liever: wees voorzichtig met het eten van te veel snoep, en let op je groenten. Suiker is een vijand van een goede gezondheid.” Geniet met mate, was het advies van de honderdjarige.