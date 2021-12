Waarschuwing over instorten Afghanistan bereikte politiek niet

Waarschuwingen van Nederlandse inlichtingendiensten over de slechte staat van het Afghaanse leger en veiligheidsapparaat bereikten afgelopen jaren de politieke en ambtelijke top niet of vonden daar weinig gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar de inlichtingenpositie van Nederland in Afghanistan sinds de aanwezigheid daar vanaf 2002. Nederland werd vorige zomer – net als de meeste bondgenoten – verrast door de snelle ineenstorting van het Afghaanse regeringsleger tijdens de machtsovername door de Taliban.

De snelheid waarmee dat gebeurde, hadden de inlichtingendiensten niet voorzien. Wel hebben ze in het verleden meerdere keren laten weten dat leger en politiek door desertie en corruptie het niet lang zouden redden na vertrek van de westerse militairen.

Een analist van Jistarc, een inlichtingeneenheid van de landmacht, schreef dit in een rapport toen de missie naar de provincie Kunduz in het voorjaar van 2013 op het punt stond beëindigd te worden. De betreffende passages werden volgens meerdere inlichtingenbronnen verwijderd door de commandant ter plekke, waardoor de kritische kanttekeningen nooit op de bureaus in Den Haag zijn beland. De analist en de commandant waren niet bereikbaar voor commentaar. Het ministerie van Defensie laat weten „het beeld niet te herkennen”.

Vorig jaar voorzag de militaire inlichtingendienst MIVD voor Afghanistan een mogelijk ‘Saigon-achtig’ scenario, een chaotische evacuatie van troepen, verwijzend naar eenzelfde soort terugtrekking van de laatste Amerikaanse militairen uit Vietnam in 1975. De dienst meldde dat tijdens een ontmoeting in oktober 2020 met topambtenaren van ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Defensie en de MIVD willen hierop niet reageren.

Een maand later, in november 2020, zegde minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) 200 miljoen euro extra toe voor hulpprogramma’s in Afghanistan. Negen maanden later, in augustus van dit jaar, voltrok zich daadwerkelijk het Saigon-achtige scenario in Kabul, met de chaotische terugtrekking van de laatste westerse troepen uit de Afghaanse hoofdstad.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie moet op aandringen van de Tweede Kamer de vraag naar de inlichtingenpositie gaan beantwoorden. Er is echter politiek geharrewar ontstaan over de vraag wie de commissie moet gaan leiden.

Nederland groeide als inlichtingen-natie in Afghanistan, leert het onderzoek van NRC, vooral tijdens de missie naar Uruzgan (2006-2010). Dat was onder meer te danken aan de hoge kwaliteit van de Afghaanse tolken, die afgeluisterde gesprekken van de Taliban konden vertalen. Inlichtingenmensen werden in hun werk wel gehinderd door Haagse richtlijnen, die onder meer contacten met bepaalde krijgsheren verboden.

Inlichtingendiensten bedienden zich mede daarom van inventieve methoden om door te dringen in Taliban-regio’s. Zo gebruikte de MIVD een landbouwinnovatieprogramma als dekmantel om informatie in te winnen. Boeren werden gestimuleerd de dure specerij saffraan te gaan verbouwen in plaats van papaver, om het opiumverdienmodel van de Taliban te ondermijnen. MIVD-officieren gingen undercover mee met de uitvoerders van het programma, die ook rapporteerden over Taliban-activiteiten.

