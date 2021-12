Waarom familiefilms nooit verloren gaan

Toen de eerste lange Disney-animatiefilm Sneeuwwitje en de zeven dwergen in 1937 ongekend succesvol was, zei Walt Disney: „Bij het plannen van onze films denken we niet aan volwassenen en we denken niet aan kinderen, maar gewoon aan die fijne, onbezoedelde en onbedorven plek die diep in ons allen zit.”

Disney maakte zijn films voor iedereen, van 8 tot 80. Het zijn familiefilms, bedoeld voor het hele gezin. Commercieel gezien is dat een slimme zet, zo trek je immers een breed publiek van kinderen, ouders en grootouders naar de bioscoop.

Het Disney-model – geen expliciet onderscheid maken naar leeftijdsgroepen – is tegenwoordig de norm in Hollywood. Een film moet een zo breed mogelijk publiek aanspreken en wordt met dure campagnes in de markt gezet. Daarbij hebben filmstudio’s meestal de ‘kidult’ (samentrekking van ‘kid’ en ‘adult’) in gedachten – het leeftijdloze kind. De kidults gaan in groten getale naar superheldenfilms, sciencefiction en actiefilms – films die de fantasie aanspreken middels spektakel, innovatieve special effects en een eenvoudig maar aansprekend verhaal. Die nadruk op spektakel en trucage vindt eveneens zijn oorsprong in de jaren dertig, met verwondering oproepende familiefilms als The Wizard of Oz en The Thief of Bagdad.

De familiefilm ontstond in dat decennium, vooral als gevolg van de komst van de geluidsfilm. Je kon kinderen moeilijk blootstellen aan het gevloek, de seksuele toespelingen of het geweld van de toen populaire gangsterfilms. Sowieso was er een grote groep burgers die zich zorgen maakte over de invloed van films op de tere kinderziel. Met name katholieke organisaties lobbyden. Om censuur te voorkomen organiseerde Hollywood zijn eigen regels voor wat wel en niet getoond mocht worden op het witte doek. Films mochten inhoudelijk geen aanstoot geven.

Verheffende films

Hollywood begon zich toe te leggen op verheffende films met culturele en educatieve waarde, die in de klas besproken konden worden op hun merites. Veel van zulke nog steeds onderhoudende jeugdfilms zijn gebaseerd op literatuur, zoals The Adventures of Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer (beide naar Mark Twain) en Little Women (naar Louise May Alcott). De jaren dertig kenden ook de opkomst van de kindster, met Jackie Cooper, Deanna Durbin en de immens populaire Shirley Temple – tussen 1935 en 1938 was Temple de grootste ‘box office attraction’.

In de jaren veertig was de familiefilm nog steeds zeer populair; vooral licht nostalgische verhalen die gesitueerd waren in kleine gemeenschappen, met strenge doch rechtvaardige vaderfiguren, puberale groeipijnen en een eerste liefde. Zulke warme films waarin het kerngezin centraal staat, werden bij voorkeur gesitueerd in een landelijke omgeving.

In de jaren veertig komt ook het specifieke genre van de kerstfilm op. Ook ligt in dit decennium de oorsprong van de traditie om belangrijke blockbusters rond Kerstmis in de bioscoop uit te brengen voor een zo’n breed mogelijk publiek. Een ander specifiek genre dat indertijd opkwam, was de dierenfilm, met dieren in de hoofdrol, variërend van paarden (National Velvet, Black Beauty) tot de border collie Lassie; sentimentele maar populaire films die daarna nog vaak opnieuw zijn gemaakt.

Toenemende verstedelijking, de introductie van televisie en de opkomst van een specifieke jeugdcultuur zorgen in de jaren vijftig voor veranderingen. Hollywood gaat films maken die niet meer bedoeld zijn voor de hele familie, maar gericht zijn op doelgroepen; op tieners in het bijzonder. Het betekent het einde van de traditionele familiefilm, met zijn nadruk op onschuldig vermaak, moraal, familie en nostalgie naar ‘small town America’.

Een tegenreactie kon niet uitblijven, dat blijkt onder meer uit de op een oudere doelgroep gerichte musicals van het midden van de jaren zestig: My Fair Lady, Mary Poppins en The Sound of Music; de films waren de laatste stuiptrekkingen van een studiosysteem in neergang.

Blockbustermodel

Pas tien jaar later komt het goed, als de blockbuster hét nieuwe model wordt om een zo breed mogelijk publiek te trekken, van kinderen en hun ouders tot tieners en jongvolwassenen. Met Star Wars volgde George Lucas het aloude adagium van Walt Disney. Hij omschreef Star Wars als film voor kinderen én het kind in iedereen.

Na het succes van Star Wars is het hek van de dam. Sciencefiction, fantasy en superhelden worden de norm. Dat zijn films voor de hele familie, maar ze gaan ook over familie. Niet meer per se over het geïdealiseerde kerngezin, maar ook gebroken gezinnen (zie E.T.) en getraumatiseerde hoofdpersonen die opgroeien zonder vader of moeder – vaak superhelden, maar ook Harry Potter: sprookjes voor kinderen én volwassenen.

Hoewel Hollywoodfilms overal in de wereld oppermachtig zijn, is er gelukkig nog plaats voor alternatieven. Europa biedt op kinderen en jeugd gerichte films waarin meer kan en mag rond onderwerpen als emotioneel geweld, seksualiteit en economische ongelijkheid.

In feite bepaalt (in Nederland) de Kijkwijzer voor welke leeftijdsgroep de films bedoeld zijn. Veel Europese familiefilms maken liever niet het onderscheid tussen kind en volwassene – daar ligt juist een onverwachte overeenkomst met Hollywood.

De verhalen mogen ook gerust somber zijn of een beetje aanstoot geven, als ze maar niet vervallen in uitzichtloze somberheid. Er zijn legio voorbeelden, van de klassieker My Life as a Dog (Lasse Hallström, 1985) tot recentelijk de animatiefilm Ma vie de Courgette (2016), geschreven door Céline Sciamma.

In een interview met NRC zei Sciamma over de film, waarin zware thema’s als dood en verlies aan de orde komen: „Wij hebben geprobeerd om kinderen en volwassenen op dezelfde manier serieus te nemen. Wij geloven dat kinderen en volwassenen even intelligent zijn en dezelfde emoties kennen.” Maar sommige dingen veranderen nooit: veel critici spraken hun bezorgdheid uit over de geschiktheid van deze poppenanimatiefilm voor kinderen. Nostalgie naar de tijd van onschuldig vermaak blijft hardnekkig.