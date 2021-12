Vreemdelingenpolitie Ter Apel staakt, politiebond wil kleiner takenpakket

Medewerkers van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel gaan dinsdagochtend in staking vanwege de hoge werkdruk en roosterproblemen die de afgelopen maanden zijn toegenomen door de komst van meer asielzoekers. Het personeel van het Groningse aanmeldcentrum voor asielzoekers zal een aantal uur het werk neerleggen.

De werkdruk in Ter Apel is de afgelopen maanden gestegen vanwege de komst van Afghaanse vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft grote moeite om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. De krapte op de woningmarkt bemoeilijkt de doorstroom statushouders uit de noodopvang naar een permanente woning.

Het aantal asielzoekers dat zich in Ter Apel meldde, oversteeg de afgelopen tijd geregeld de capaciteit van het centrum. Asielzoekers moesten daardoor noodgedwongen op stretchers slapen omdat er geen bedden beschikbaar waren. Eerder deze maand heeft het demissionaire kabinet om die reden de gemeenten Enschede, Rotterdam, Gorinchem en Venray verplicht om noodopvanglocaties open te stellen.

Lees ook: Crisis Ter Apel is ‘nationaal vraagstuk’

„De instroom van migranten is een van de oorzaken van de werkdruk in Ter Apel”, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. Een andere voorname reden is dat veel politiemensen met pensioen gaan en er weinig jongere vervangers beschikbaar zijn die een geschikte opleiding hebben genoten. Daardoor moest de afgelopen tijd personeel uit het hele land naar Ter Apel komen om de roosterproblemen te lenigen. „Het is niet te bereizen en daarom slapen ze voor een week in een hotel in de buurt. Als dat een keertje voorkomt, is dat niet zo’n punt, maar nu gebeurt dat bijna structureel. We hebben te maken met een chronisch capaciteitsprobleem.”

Coalitieakkoord

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord toegezegd jaarlijks 200 miljoen euro te investeren in het op orde krijgen van de asielketen; het geld gaat naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA. Bovendien krijgt de politie er ook meer geld bij. Van de Kamp stelt dat meer financiële steun „een deel” van de oplossing is. „Maar we kunnen niet naar een winkel en daar nieuwe collega’s van de plank halen. Het duurt jaren voor die zijn opgeleid.”

De bond vinden bovendien het takenpakket van politiemedewerkers te groot, ook gelet op het aantal beschikbare collega’s. Met de staking hoopt de organisatie de discussie daarover aan te wakkeren. Volgens Van de Kamp moet de politiek daarin „strakkere keuzes” maken. „Nu wordt er roofbouw gepleegd op onze mensen.” In de loop van deze week komen er meer acties, al is niet bekendgemaakt wat deze behelzen.