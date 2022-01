Het is soms makkelijk kritiek te hebben op het stadsbestuur. Eerlijk gezegd maken ze het er ook vaak naar. Van de Rotterdamwet tot het plan om alle Duimdrop-containers te sluiten; als inwoner van de stad vraag ik me geregeld af voor wie de heren en dames aan de Coolsingel 40 nu eigenlijk aan het werk zijn. Toch komt er soms ook iets goeds uit het stadhuis. En nee, dan heb ik het niet over de excuses voor het slavernijverleden en de betrokkenheid van het Rotterdamse stadsbestuur daarbij – waarover een andere keer vast meer – maar wél over de invoering van gratis openbaar vervoer voor alle kinderen in Rotterdam.

Vanaf 1 januari 2022 mogen alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gratis met het openbaar vervoer. De maatregel geldt bij wijze van proef één jaar en is de uitwerking van een motie van Denk-voorman Faouzi Achbar, die de motie samen met de SP, PvdA en ChristenUnie-SGP indiende.

In Rotterdam groeit nog altijd één op de vijf kinderen op in armoede. „Veel ouders uit bijvoorbeeld Zuid komen nooit op Noord”, vertelt Achbar me. „Op Noord zijn veel culturele instellingen waar veel zuiderlingen weinig gebruik van maken. Zelfs als ze een Rotterdampas hebben. Hoofdoorzaak blijkt dat de kosten om er te komen hoog zijn.” Vervoersarmoede noemt men dat in politiek jargon (voor de volledigheid, de partijen die tegen de motie stemden waren PVV, VVD en 50Plus. Trek in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral uw eigen conclusie.).

Goed nieuws uit het stadhuis: het ov voor alle kinderen in Rotterdam wordt gratis

Bij het lezen van de aankondiging moest ik met weemoed terugdenken aan mijn middelbare schooltijd en aan hoe het abonnement voor het openbaar vervoer iedere maand weer een strop was. En aan de barmhartige chauffeur van buslijn 76, die iedere maand weer een paar dagen een oogje toe kneep, om na een week subtiel duidelijk te maken dat mijn abonnement reeds was verlopen. Nooit hoefde ik me te verontschuldigen of de situatie uit te leggen, als vanzelfsprekend werd ik begrepen en ontlast. Op Zuid hadden we niet veel, maar – en het klinkt misschien cliché, dat maakt het niet minder waar – we hadden wel elkaar.

Eerder al werd het openbaar vervoer in onze stad gratis voor alle gepensioneerden. Het bleek een uitkomst voor mijn vaders generatie. Plots werd op bezoek gaan bij vrienden aan de andere kant van Rotterdam geen opgave of kostenpost, maar een wekelijkse realiteit. De mannen uit zijn vriendengroep hadden elkaar leren kennen toen ze begin jaren zeventig als gastarbeider naar Nederland waren gekomen en woonden inmiddels verspreid over de hele stad. Met het werk dat ze hadden gedaan verdienden ze niet bepaald een vetpot, en toen ze met pensioen gingen werd het moeilijk rondkomen van de oudedagsvoorziening – arbeidsmigranten die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben namelijk geen recht op een volledige AOW. Een gratis ritje met de tram kon er gelukkig nog wel af.

Dat mogen de jongsten straks dus ook. De nieuwe ov-proef is wel gebonden aan voorwaarden. Zo moet er een speciale ov-chipkaart besteld worden en het kind in kwestie moet tijdens het reizen vergezeld worden door een volwassene. Alleen op de bus stappen om naar de basisschool in een andere wijk te gaan zit er voorlopig dus niet in. Tenzij je net als ik geluk hebt, en met buslijn 76 moet.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven