Verrassing voor virologen: herten in Ohio testen positief

Bambi heeft corona. Ruim een derde van de wilde witstaartherten in de Amerikaanse staat Ohio testte positief op SARS-CoV-2. Dat schreven Amerikaanse onderzoekers onder leiding van dierenarts Andrew Bowman vlak voor Kerst in het wetenschappelijke blad Nature.

Omdat er ook aanwijzingen zijn dat de dieren het virus aan elkaar overbrengen, bestaat het gevaar dat er een dierlijk reservoir van SARS-CoV-2 ontstaat. Het virus zou daar kunnen sluimeren en van tijd tot tijd nieuwe uitbraken onder mensen kunnen veroorzaken. Er zijn vooralsnog geen signalen dat dit al is gebeurd.

Nertsen in Denemarken

„Of het gevaarlijk is?”, reageert veterinair epidemioloog Arjan Stegeman van de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, „dat is maar net hoe je wilt redeneren. Maar als een virus in een andere gastheer komt, krijg je een ander soort selectie en ontstaan er mutanten.”

Dat hoeft niet altijd slecht af te lopen, zegt Stegeman, verwijzend naar een virusvariant die in 2020 in nertsen in Denemarken ontstond en vervolgens mensen infecteerde. „Na half september is die nertsenvariant bij niemand meer gezien; die is kennelijk spontaan doodgelopen.”

Bowman en zijn team hebben neusslijmmonsters afgenomen bij 360 herten die dit voorjaar geschoten waren op negen locaties in Noordoost-Ohio. 129 dieren testten positief op corona, overwegend bokken en zwaardere dieren. De meeste positieve monsters kwamen van locaties met een relatief hoge bevolkingsdichtheid, een aanwijzing dat contact met mensen de herten het virus hadden bezorgd.

Genetische analyse van de virussen in veertien monsters bevestigde dat beeld: ze behoorden tot viruslijnen die toen circuleerden onder mensen. Het talrijkst was de B.1.2-variant die in de weken ervoor een coronagolf onder de bevolking had veroorzaakt.

Op lange termijn zou dit de bestrijding van Covid-19 in de wielen kunnen rijden Andrew Bowman onderzoeker

„Onze fylogenetische analyse laat zien dat het virus vaak wordt overgedragen van mensen naar herten”, zegt Bowman in een toelichting per e-mail. „De SARS-CoV-2-virussen die destijds dominant waren in Ohio verspreidden zich onafhankelijk vanuit mensen in hertenpopulaties op ten minste zes verschillende locaties. Daaropvolgende overdracht van hert naar hert die we zagen op drie locaties suggereert dat wilde witstaartherten het potentieel hebben om het eerste niet-menselijke reservoir voor SARS-CoV-2 te worden. Als dat gebeurt, zou dat op de lange termijn de bestrijding van Covid-19 in de wielen kunnen rijden.”

Bowman trof bij de hertenvirussen genetische veranderingen aan die mogelijk duiden op aanpassing aan een nieuwe gastheer. Zorgwekkend is dat er ook een mutatie bij zat die een aminozuurverandering geeft in het spike-eiwit, waardoor het virus zou kunnen ontsnappen aan menselijke antistoffen. Het gaat om de mutatie E484D, een zeer zeldzame mutatie die wereldwijd pas 201 keer is gezien in SARS-CoV-2, waarvan 71 keer in de VS. Het is echter onmogelijk uit te maken of deze mutatie is meegekomen bij de overdracht van mens of hert of dat deze is ontstaan in herten.

30 miljoen witstaartherten

Begin dit jaar werd experimenteel al aangetoond dat witstaartherten bevattelijk zijn voor SARS-CoV-2 en het ook aan elkaar kunnen overdragen. Dat was een grote verrassing, zegt Stegeman: „Veel wetenschappers dachten dat het virus wel kon overspringen naar katachtigen en marterachtigen, maar vonden herten maar raar.”

In november publiceerden onderzoekers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw een studie waaruit bleek dat 40 procent van de wilde witstaartherten in vier noordelijke staten van de VS antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed hadden. In Noord-Amerika leven circa 30 miljoen witstaartherten (Odocoileus virginianus) in het wild. Daarnaast zijn er ook nog eens honderden hertenkampen waar tamme exemplaren worden gefokt.

Hoe komt het virus zo makkelijk van mens naar hert? „Moeilijk te zeggen”, antwoordt Bowman. In het Nature-artikel wijst hij erop dat het virus tijdens de pandemie veel in afvalwater zat. De herten lopen ook in de tuinen van mensen en eten misschien besmet voedselafval. Ook zouden ze het in theorie van tamme herten kunnen oplopen, die immers nog dichter bij mensen in de buurt komen omdat ze worden verzorgd. Maar dat scenario wijst Bowman af: „In het studiegebied zijn geen hertenboerderijen.”

„Het heeft mij verbaasd dat er zo veel corona-infecties zijn onder deze wilde herten”, zegt Stegeman. „Je zou niet verwachten dat een virus blijft circuleren in een diersoort die niet leeft in grote kuddes, maar in kleine groepjes. Maar deze herten zijn eerder ook vatbaar gebleken voor wasting disease, een prionziekte. Ook die blijft circuleren. Misschien is het wel iets in deze gastheer dat dit mogelijk maakt.”

Leeuwen, tijgers, hyena’s

In dierentuinen is gebleken dat SARS-CoV-2 naar veel verschillende diersoorten kan overspringen, onder meer naar leeuwen, tijgers, hyena’s en gorilla’s. Het is bekend dat katachtigen en mensapen gevoelig zijn voor dit virus. Maar het virus maakt ook onverwachte sprongen. Begin deze maand werd bijvoorbeeld vastgesteld dat twee nijlpaarden in de Zoo van Antwerpen een coronabesmetting hadden opgelopen.

Dieren die dicht bij mensen komen kunnen het vaak wel oppikken, maar een reservoir kan alleen ontstaan wanneer veel dieren dicht op elkaar gehouden worden, zoals bij de nertsen het geval was. Stegeman: „We hebben ook gezien dat huiskatten SARS-CoV-2 kunnen oppikken en het aan elkaar doorgeven als zij bij elkaar gehuisvest zijn. Maar in de praktijk heeft dit niet geleid tot de vorming van een dierlijk reservoir, waarschijnlijk omdat katten te ver uit elkaar wonen, met meestal maar een of twee dieren per huishouden. Dan kan het virus zich er niet handhaven.”

Dat het nu tegenintuïtief wel bij herten lijkt te kunnen gebeuren is wel reden om beter te gaan opletten, ook in Nederland. Witstaartherten zijn verre verwanten van reeën, die veel in Nederland rondlopen. Beide soorten zijn zogenoemde pseudoherten. SARS-CoV-2 is nooit bij reeën aangetoond, maar Stegeman zegt dat het verstandig is om dat in de gaten te houden.